Kantersieg zum Saisonfinale: SGM sichert sich Rang fünf

Die Heimelf drückte von Beginn an gegen wenig motivierte Gäste aufs Gaspedal und eröffnete bereits nach zwei Minuten durch Daniel Biechele nach Vorlage von Niklas Villinger den Torreigen. In der 10. Minute gelang David Villinger nach Vorlage von Daniel Biechele das 2:0. Eine verunglückte Flanke der Gäste fand in der 18. Minute mit Windunterstützung den Weg ins SGM-Tor zum 2:1 Anschlusstreffer. Doch nur zwei Minuten später stellte Jan Osterried nach einer schönen Kombination über Florian Villinger und Daniel Biechele den alten Abstand wieder her. Nachdem man im weiteren Verlauf durch David und Florian Villinger weitere Gelegenheiten ungenutzt ließ, erhöhte erneut Jan Osterried nach Zuspiel von Daniel Biechele auf 4:1 (34.). In der 45. Spielminute wurde Niklas Villinger im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwertete Kapitän Adrian Miller zur 5:1 Halbzeitführung. Kurz zuvor vergaben Niklas und Florian Villinger weitere Torchancen. Der erste Treffer der zweiten Hälfte gelang dann den Gästen nach 50 Minuten, als sie nach einem ihrer wenigen gut vorgetragenen Angriffen erfolgreich waren. Das tat der Spielfreude der Heimelf aber keinen Abbruch, denn nur eine Minute später staubte Niklas Villinger zum 6:2 ab, nachdem der Gästekeeper einen Freistoß von Gabriel Boscher nach vorne prallen ließ. Wenig später legte man dem Gast durch einen bösen Fehlpass auf, doch dieser konnte das Geschenk nicht verwerten. Stattdessen führte ein weiterer Foulelfmeter, diesmal verschuldet an Daniel Biechele, zum 7:2 durch Niklas Villinger (60.). Danach dauerte es aber 25 Minuten, ehe der nächste Treffer fiel. Bis dahin hatte man aber durchaus weitere Möglichkeiten durch Niklas und Florian Villinger sowie Gabriel Boscher, um das Ergebnis zu erhöhen. Auch die Gäste tauchten noch einmal gefährlich vor dem Tor der Villinger-Elf auf. In der 85. Minute legte der eingewechselte Julius Boscher schulmäßig auf Jan Osterried auf, der mit seinem dritten Treffer das Ergebnis auf 9:2 schraubte. Den Schlusspunkt setzte Julius Boscher dann zwei Minuten später, als er nach einem Fehler der Gästeabwehr und dem fünften (!) Assist von Daniel Biechele zum 9:2 Endstand abstaubte.