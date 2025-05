Kantersieg zum Saisonabschluss

Besser kann man eine Meistersaison kaum abschliessen. Am letzten Spieltag schlug die Zweite des 1. FC Saarbrücken den 1. FC Riegelsberg mit 7:0 (5:0). Die Gäste sind jetzt punktgleich mit dem Vierzehnten FSG Bous Da Riegelsberg beide Spiele gegen Bous gewonnen hat, bleiben sie vor ihnen und sind somit sicher in der kommenden Runde Verbandsligist.

"Das war der perfekte Abschluss einer herausragenden Runde. Wir haben auch im letzten Spiel noch mal ein hervorragendes Spiel abgeliefert, allein in der Startphase haben wir schon einen sicheren Vorsprung herausgeholt", war Sammer Mozain, der Meistertrainer der Zweiten des 1. FC Saarbrücken nach dem 7:0 (5:0)-Heimsieg über den 1. FC Riegelsberg stolz auf sein Team. Vincenzo Accursio (3. und 5.), Ram Jashari (7.) und Dejan Ngemba Kiazola (17.) brachten ihr Team früh nach vorne. Accursio erhöhte dann in der 33. Minute noch zum Pausenstand. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich das Meisterteam torhungrig, Accursio machte kurz vor seiner Auswechslung in der 47. Minute das halbe Dutzend voll. Der eingewechselte Harry Ndougou Nguini war dann der letzte Torschütze der Meisterrunde zum 7:0-Endstand (73.). "Wir wollten gewinnen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren, haben das suoer hingekriegt nach der Niederlage von Siersburg. Wir werden Mittte Juni wieder anfangen, um dann die Saarlandliga in Angriff zu nehmen", sagte Mozain zum Abschluß der meisterlichen Runde.