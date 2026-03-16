Kantersieg zum Rückrundenauftakt

Nach dominanter erster Hälfte, in der Christian Winkler wie im Hinspiel einen Dreierpack schnürte, konnte die SGBM einen ungefährdeten 6:0-Erfolg feiern.
Gleich zu Spielbeginn zeigte die SGBM, dass sie keine Zweifel aufkommen lassen wollte, wer hier als Sieger vom Platz gehen sollte. Nach einer Ecke verlängerte Alexander Nusser per Kopf und Christian Winkler traf zur frühen Führung (1:0, 3. Minute). In der Folge war man deutlich überlegen, es dauerte aber, bis man wieder den Torjubel anstimmen konnte. Dann aber ging es schnell. Nach Treffer von Winkler (20.), David Bendele (22.) und erneut Winkler (24.) erhöhte man auf 4:0. In der 37. Minute dann das 4:0. Alexander Nusser wird steil geschickt und schiebt überlegt ein. Damit ging es in der Pause.
Dachte man es ginge in der 2. Halbzeit so weiter sah man sich leider getäuscht. Man schaltete zwei Gänge zurück und passte sich etwas den Gegnern an, ohne dass das eigene Tor in Gefahr geriet. Es schlichen sich auch mehr Ungenauigkeiten im Passspiel ein. Größter Aufreger war, als Manuel Schulz zu Boden ging, als ihn ein Ball nach einem Klärungsversuch seines Mitspielers im Gesicht aufs Auge traf. Es scheint zum Glück nicht ganz so schlimm zu sein, wie es zuerst wirkte. Ein Tor sollte der SGBM doch noch gelingen. Ahmad Kaedi zog am Rande des Sechzehners ab und traf zum 6:0. Kurz vor Abpfiff dann mal kurz Jubel bei den Gästen bei ihrem einzigen Torschuss. Ein Distanzschuss flog Richtung Heimtor, sollte aber für Julian Berger zur sicheren Beute werden. (UEB)