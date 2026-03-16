Kantersieg zum Rückrundenauftakt

– Foto: Marina Karsten

Nach dominanter erster Hälfte, in der Christian Winkler wie im Hinspiel einen Dreierpack schnürte, konnte die SGBM einen ungefährdeten 6:0-Erfolg feiern.

Gleich zu Spielbeginn zeigte die SGBM, dass sie keine Zweifel aufkommen lassen wollte, wer hier als Sieger vom Platz gehen sollte. Nach einer Ecke verlängerte Alexander Nusser per Kopf und Christian Winkler traf zur frühen Führung (1:0, 3. Minute). In der Folge war man deutlich überlegen, es dauerte aber, bis man wieder den Torjubel anstimmen konnte. Dann aber ging es schnell. Nach Treffer von Winkler (20.), David Bendele (22.) und erneut Winkler (24.) erhöhte man auf 4:0. In der 37. Minute dann das 4:0. Alexander Nusser wird steil geschickt und schiebt überlegt ein. Damit ging es in der Pause.