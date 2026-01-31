Kantersieg zum Auftakt

Mit einem Schützenfest ist RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach am Samstag in die Testspielserie vor der Fortsetzung der Rückrunde in der RPS-Oberliga Südwest gestartet. Gegen den Landesligisten SV Reiskirchen aus Homburg gab es im eigenen Stadion einen 11:1 (4:1)-Sieg

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach ist mit einem zweistelligen Testspielsieg in die Vorbereitungsspiele gestartet. Gegen den Landesligisten SV Reiskirchen setzte sich das Team von Trainer Michael Petry am Samstag locker mit 11:1 (4:1) durch. Für das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil trafen Tom Keller (4) und Alexio Brauer (3) am häufigsten. Die restlichen vier Treffer teilten sich Lucas Bidot, Marvin Böbe und Yannik Haupts, der elfte Wiesbacher Treffer resultierte aus einem Eigentor. Nachdem Wiesbach als einziger Oberligist die Qualifikation für das Hallenmasters am Sonntag verpasste, geht es für das Petry-Team am kommenden Samstag, 07. Februar um 15 Uhr mit dem Gastspiel beim Schröder-Saarlandligisten SV Saar 05 Jugendfußball auf dem dortigen Kunstrasenplatz am Kieselhumes-Stadion weiter.