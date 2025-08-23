Kantersieg zum Auftakt

Unsere #fsvzweite sorgte mit einem Kantersieg für den gelungenen Saisoneinstand. Das, was in der Vorwoche komplett fehlte, sollte im Heimspiel gegen Groß Beuchow funktionieren. Schon der erste schnelle Angriff landete im Tor der Gäste, die zu keinem Zeitpunkt der Partie richtig im Spiel waren. Schon nach drei Minuten sorgten die Knappen mit einem sehenswerten Schlenzer für das 2:0 und das Spiel lief nach Belieben in Richtung der Gäste. Die stark limitierte auftretenden Gäste hatten viele Probleme im Passspiel und brachten nur wenig Offensivmomente auf das Feld. Unsere Mannschaft spielte konzentriert und sicher weiter. Als dann auch noch eine Flanke in das Tor segelte war die Partie entschieden.

Im zweiten Abschnitt spielte unsere Mannschaft aber weiter nach vor und durfte nach zwei Freistößen die nächsten Treffer bejubeln. Der frische Wind durch die Einwechslungen sorgte für weitere Treffer zum 7:0 Endstand. Der Erfolg sollte bei unseren Mannen aber schnell aus den Köpfen heraus, da die Gäste einen rabenschwarzen Tag hatten, keinen Fuß vor den Anderen brachten und unsere Mannschaft kommenden Sonntag beim FSV Guteborn sicher vollumfänglich gefordert werden wird.