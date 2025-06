Kantersieg zum Abschluss *** Höger erzielt Hattrick Verlinkte Inhalte SV Warngau II SV Warngau

Aus Kreuth berichtet Ludwig Wagner

Einen letzten Tanz hatten die Warngauer Spieler am vergangenen Samstag noch vor sich. Auch wenn es nur noch um die goldenen Ananas ging, wollten die Warngauer Jungs die Saison erfolgreich abschließen. Dies gelang Ihnen eindrucksvoll. Mit sage und schreibe 8:0 fertigte man die Kreuther Reserve ab und das bei Temperaturen um die 30 Grad.

Coach Daniel Mayer schickte eine Elf aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit ins Rennen. Der älteste Spieler der Gäste war 41, der Jüngste gerade mal 23 Jahre jung. In seinem letzen Spiel durfte diesmal Matthias "Hias" Klaus die Mannschaft als Capitano aufs Feld führen. Bei sommerlichen und extrem heißen Temperaturen übernahmen die Gäste gleich mal die Initiative und Rückkehrer Felix Höger zeigte was in ihm steckt.



14 Umdrehungen zeigte die Uhr an, als es zum ersten Mal im Kreuther Gehäuse schepperte. Torschütze war Felix Höger. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Bene Gerr BG 11 seinen (vorerst) letzten Treffer im legendären Trikot des SV Warngau. Gerr erzielte per Strafstoß souverän seinen 20 Saisontreffer. Die Spatzen habe es ja schon von den Dächern gepfiffen und wer es noch nicht wusste, der weiß es spätestens jetzt: Gerr zieht es zum SV Miesbach. Er wird dort in der Bezirksliga sein Können zeigen. Umso mehr freut es die Mannschaft, dass er sich nochmal mit einem Tor verabschieden konnte.

Drei Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, da klingelte es erneut im Tor von Kreuths Schlussmann Kassian Hagn. Diesmal war es einer der Old Guns von Warngau, Martin "Yildiry" Wöhlturk, der per herrlichem Schlenzer mit links in den Winkel traf. Sein verdutzter Blick zeigte, dass er mit so einem Traumtor wohl auch selbst nicht gerechnet hätte.

Nur zwei Minuten später sorgte erneut einer der Warngauer Old Guns schon für die Vorentscheidung in diesem doch recht einseitigen Spiel. Sebastian "Bäcker" Klaus erhöhte per schönen Rechtsschuß auf 4:0.