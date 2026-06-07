Kantersieg zum Abschied aus dem Waldstadion von Thomas Nast · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Mit einer beeindruckenden Vorstellung verabschiedete sich der SV Frickenhofen von seinen Fans im Waldstadion. Gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Lorch ließ der SVF von Beginn an keine Zweifel aufkommen und feierte am Ende einen auch in dieser Höhe verdienten 9:0-Erfolg. Nach einer zunächst kontrollierten Anfangsphase war es Alexander Heppes, der in der 16. Minute den Bann brach und die Gastgeber in Führung brachte. Frickenhofen dominierte das Geschehen nun klar und legte durch Colin Postic nur zehn Minuten später das 2:0 nach. Die Gäste fanden kaum Entlastung, während der SVF immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Noch vor dem Seitenwechsel sorgten ein Eigentor von Jörn Pfeifle sowie Fabian Bauer mit seinem Treffer zum 4:0 für klare Verhältnisse. Bereits zur Pause war die Partie praktisch entschieden.

Auch nach dem Wechsel blieb Frickenhofen spielbestimmend. Finnegan Messer erhöhte in der 65. Minute auf 5:0. Fünf Minuten später folgte einer der emotionalsten Momente des Nachmittags. Tim Bauer, der nach der Saison seine aktive Karriere beendet, traf zum 6:0 und krönte damit seinen letzten Auftritt im Waldstadion. Bei seiner anschließenden Auswechslung standen seine Kameraden Spalier – ein würdiger Moment für einen Spieler, der das Team über viele Jahre geprägt hat. In der Schlussphase rückte dann Paul Hinderberger in den Mittelpunkt. Mit drei Treffern in der 79., 80. und 89. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick und stellte den 9:0-Endstand her.