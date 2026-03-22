Kantersieg von Viktoria Goch gegen Katernberg macht Lust auf mehr

Auch in Durchgang zwei agierte Viktoria Goch weiter äußerst druckvoll und gab das Heft nicht aus der Hand. Die logische Folge waren weitere Treffer durch Palla (66.), Jan Wilbers (86.) und Kürkciyan (88.). Da störte es auch nicht, dass die DJK SF Katernberg in der 76. Minute ein Gegentor durch Maurice Hüte zum 1:4-Zwischenstand gelungen war.

„Endlich haben wir uns mal wieder belohnen können. Das war schon eine sehr gute Vorstellung meiner Elf“, sagte Wolze, der mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag beim Abstiegskandidaten Rhenania Bottrop antreten muss. Vielleicht ist der Zug bei Viktoria Goch ja jetzt endlich wieder ins Rollen gekommen.