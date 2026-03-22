Kantersieg von Viktoria Goch gegen Katernberg macht Lust auf mehr

Das lange Warten hat ein Ende. Endlich konnte Landesligist Viktoria Goch seine Negativserie von zehn sieglosen Pflichtspielen in Folge beenden – und dies in besonders eindrucksvoller Manier. Mit 6:1 (3:0) wurden die überforderten Gäste der DJK SF Katernberg aus Essen geschlagen. Trainer Kevin Wolze war die Erleichterung quasi anzuhören.
„Wir haben vom Anfang bis zum Abpfiff eine Topleistung gezeigt. In der Partie hat einfach alles gestimmt“, sagte der Viktoria-Coach. Besonders treffsicher erwies sich Levon Kürkciyan, der gleich drei Tore für die Gocher erzielte. Damit hat der Mittelfeldspieler in dieser Saison bereits zehn Treffer zu Buche stehen.
Schon lange sah man die Spieler von Viktoria Goch nicht mehr so schwungvoll und spielfreudig wie in dieser Partie gegen den Tabellennachbarn, der in den 90 Minuten förmlich an die Wand gespielt wurde. Nur ganz wenige Male tauchte Katernberg in der Gocher Spielhälfte auf, ansonsten hatte der Gastgeber das Geschehen jederzeit im Griff.
Viktoria Goch zeigte eine hohe und intensive Laufbereitschaft und agierte recht kombinationssicher. Die Gäste, die nie ernsthaft Paroli bieten konnten, waren hoffnungslos unterlegen und hätten auch durchaus höher verlieren können.
Denn die Viktoria ließ noch einige gute hochkarätige Gelegenheiten aus. Luca Palla (17., 42.), Jacob Falkhofen (17., 22.), Jonathan Brilski (40.) hatten durchaus die Chancen auf weitere Treffer. Doch es reichte auch so zu einem nie gefährdeten Erfolg – und einem erheblichen Push für die Moral.
Mit einem sehenswerten Fernschuss eröffnete Levon Kürkciyan den Torreigen (15.). Der mit nach vorne geeilte Abwehrchef Maximilian Fuchs sorgte für das 2:0 (27.). Der baumlange Innenverteidiger war nach einer Kürkciyan-Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Beim 3:0 profitierte Torschütze Kürkciyan von einem perfekten Pass, der von Ilias El Moumen kam (45.).
Auch in Durchgang zwei agierte Viktoria Goch weiter äußerst druckvoll und gab das Heft nicht aus der Hand. Die logische Folge waren weitere Treffer durch Palla (66.), Jan Wilbers (86.) und Kürkciyan (88.). Da störte es auch nicht, dass die DJK SF Katernberg in der 76. Minute ein Gegentor durch Maurice Hüte zum 1:4-Zwischenstand gelungen war.
„Endlich haben wir uns mal wieder belohnen können. Das war schon eine sehr gute Vorstellung meiner Elf“, sagte Wolze, der mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag beim Abstiegskandidaten Rhenania Bottrop antreten muss. Vielleicht ist der Zug bei Viktoria Goch ja jetzt endlich wieder ins Rollen gekommen.