Kantersieg und stille Hommage: TSV ehrt Schewski mit 9:0

– Foto: Volkhard Patten

Überlegenheit auf dem Platz und bewegendes Gedenken: Gegen die neuformierte Mannschaft des FC Schüttorf 09 wollte der Ball in der ersten halben Stunde zunächst nicht die Torlinie überqueren. Dann jedoch platzte der Knoten: Luis Schippers erzielte bis zur Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und brachte den TSV auf die Siegerstraße.

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der TSV das Spielgeschehen. In der 56. Minute traf Tom Schupe zum 4:0, bevor Trainer Jens Raterink selbst eingewechselt wurde und drei weitere Treffer erzielte. Die beiden übrigen Tore steuerte Fabian Ahuis bei. „Die beiden waren für Robin Schewski“, sagte Ahuis nach dem Spiel – eine stille Hommage an den ehemaligen Betreuer, Freund und Kollegen, der am Sonntag seinen sechsten Todestag hatte und von der Mannschaft noch immer schmerzlich vermisst wird.

Verletzungsbedenktlich konnte Tim Röttgers nach dem Spiel Entwarnung geben, nachdem er vorzeitig das Feld verlassen musste. Über allem stand jedoch das gemeinsame Erinnern: Der klare 9:0-Sieg und die symbolische Geste der Mannschaft verbanden sportlichen Erfolg mit dem Gedenken an Schewski und schufen einen Moment, der Freude und Erinnerung zugleich zusammenführte.