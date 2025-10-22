Kantersieg & "Schreck"-Moment

Bereits in der Anfangsphase wurde der Weg zum Erfolg geebnet: Kevin Thau setzte sich im Doppelpass mit Laurenz Benn durch und erzielte das frühe 1:0. Die Sonneberger dominierten das Geschehen, und das 2:0 war ein weiteres Meisterstück der Kombination. Louis Göhring profitierte von einer feinen Hackenablage von Thau und vollendete im Strafraum sicher. Das 3:0 fiel fast schon zu einfach: Ein präziser Pass in die Schnittstelle der Abwehr ließ die Bad Salzunger erneut wie Statisten aussehen. Die Gäste aus Bad Salzungen taten sich von Beginn an schwer, die Spielweise der Sonneberger zu verteidigen. Mit langen Bällen hinter die Abwehr und schnellen Kontern setzten die Gastgeber die Gegner immer wieder unter Druck. Doch trotz einiger ordentlicher Chancen für die Sonneberger blieb es in der ersten halben Stunde bei den drei Toren, die durchaus höher hätten ausfallen können. Der Gästetorwart Dorian Ader konnte sich mehrfach auszeichnen, doch auch die Gäste selbst waren nur selten gefährlich – insgesamt gab es in den ersten 45 Minuten nur zwei Torschüsse.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Sonneberg drückte weiter, und Bad Salzungen bot nach wie vor wenig Widerstand. Es folgten fünf weitere Treffer, die die Gäste förmlich überrollten. Besonders sehenswert war der Kopfballtreffer von Robin Maier, der den Ball mit einer eleganten Bogenlampe über den Keeper ins lange Eck setzte und damit das 8:0 markierte. Die Sonneberger konnten sich zu diesem Zeitpunkt eine 5:2-Überzahl im Angriff erlauben, was den Gästen kaum noch eine Chance ließ. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Sonneberger nicht nur über den Sieg, sondern auch über die Tabellenführung – dank der besseren Tordifferenz standen sie nun vor Meiningen. Der Bratwurststand-Chef, der das Spiel mit verfolgte, zeigte stolz jedem, der es wissen wollte, die aktuelle Live-Tabelle.

Doch der Tag hatte auch persönliche Momente: Kapitän Hannes Schreck, der sein Team mit unermüdlicher Energie anführte, blieb nach einem letzten Abwehrversuch an der Mittellinie verletzt liegen. Der verdächtige Schreck-Moment löste sich glücklicherweise schnell auf, als der Kapitän später bei den Feierlichkeiten seine Verletzung relativieren konnte.