Kantersieg & "Schreck"-Moment

Der Kantersieg spiegelt die Überlegenheit der Platzhirsche wider, die mit einer starken ersten Hälfte und einem furiosen Finish keine Zweifel aufkommen ließen und sich für eine Nacht mit der Tabellenführung belohnten...
Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Sonneberg drückte weiter, und Bad Salzungen bot nach wie vor wenig Widerstand. Es folgten fünf weitere Treffer, die die Gäste förmlich überrollten. Besonders sehenswert war der Kopfballtreffer von Robin Maier, der den Ball mit einer eleganten Bogenlampe über den Keeper ins lange Eck setzte und damit das 8:0 markierte. Die Sonneberger konnten sich zu diesem Zeitpunkt eine 5:2-Überzahl im Angriff erlauben, was den Gästen kaum noch eine Chance ließ. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Sonneberger nicht nur über den Sieg, sondern auch über die Tabellenführung – dank der besseren Tordifferenz standen sie nun vor Meiningen. Der Bratwurststand-Chef, der das Spiel mit verfolgte, zeigte stolz jedem, der es wissen wollte, die aktuelle Live-Tabelle.
Doch der Tag hatte auch persönliche Momente: Kapitän Hannes Schreck, der sein Team mit unermüdlicher Energie anführte, blieb nach einem letzten Abwehrversuch an der Mittellinie verletzt liegen. Der verdächtige Schreck-Moment löste sich glücklicherweise schnell auf, als der Kapitän später bei den Feierlichkeiten seine Verletzung relativieren konnte.