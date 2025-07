Kantersieg und Luxusproblem bei den Sportfreunden Baumberg

In der zwölften Minute strich ein Schuss des rechten Schienenspielers Al-Hassan Turay aus spitzem Winkel knapp am linken Pfosten vorbei, bevor SFB-Keeper Mats Majohr bei seinem Debüt nach einem Freistoß von Ramza Ben Hamada großartig reagierte (15.). Den 17-Jährigen hatte Torwart-Trainer Marco Ages vom 1. FC Spich an die Sandstraße gelockt. „Er ist für sein Alter schon unglaublich weit und macht einen super Job. Mit den Routiniers Daniel Schwabke, Thorsten Pyka sowie den Talenten Julian Busek, Mats und dem leider noch verletzten Ben Nilson haben wir ein Luxusproblem“, erklärte Ages, der angesichts der professionellen Vorbereitung und der Stimmung mehr als zufrieden ist: „Das ist sicherlich auch ein großes Verdienstdes neuen Athletiktrainers Sebastian Handke.“

In der 18. Minute wurde Schnadt im Strafraum einschussbereit gefoult – den Elfmeter verwandelte Spielgestalter Robin Hömig, der sich körperlich und fußballerisch deutlich erkennbar in einem topfitten Zustand befindet, in eiskalter Manier zum 2:0 (19.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste zu ihrer zweiten Chance durch Furkan Tasdemir, doch eine Monsterparade von Majohr verhinderte den Anschlusstreffer (30.). Danach scheiterte Piccinini nach einer Kombination über Turay und Hömig (35.), ehe Hömig mit einem präzisen Hochpass Hölscher freispielte, dessen Versuch am rechten Torwinkel vorbeistrich (40.). In der 43. Minute landete das Spielgerät nach einem Doppelpass zwischen Hölscher und Klotz bei Schnadt, der kurzen Prozess machte – 3:0.

Kurt macht das halbe Dutzend voll

Auch in Durchgang zwei hatte Co-Trainer Mohamed Rifi, überaus aktiv an der Seitenlinie, die geschlossen wirkende Einheit weiter auf Angriffsmodus eingestellt. Hömig (49.), Schnadt (55.) und der agile Klotz (59.) scheiterten nach sehenswerten Kombinationen. Nach einem Zusammenspiel zwischen Piccinini und Hömig erzielte Schnadt seinen dritten Treffer – 4:0 (61.), bevor Uchimura nach einer Flanke von Piccinini (63.) und Cem Dag nach einer Hereingabe von Berkem Kurt (83.) die Treffer zum 6:0-Endstand mit außergewöhnlicher Sprungkraft per Kopf erzielten.

„Die Mannschaft hat ausgesprochen gut Chancen kreiert, die Königsdisziplin im Fußball. Schlussendlich haben sich die Jungs für ihre Bereitschaft und ihren Teamspirit belohnt“, befand Rifi, der auch kommenden Dienstagabend im vierten Test gegen den Lokalrivalen TuSpo Richrath den im Urlaub weilenden Cheftrainer Salah El Halimi vertritt (20 Uhr, Sandstraße).