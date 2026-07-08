Kantersieg: Regionalligist Greifswalder FC schlägt Siedenbollentin 7:0

Der Greifswalder FC zeigt sich in seiner Sommervorbereitung weiterhin in Torlaune und lässt dem SV Siedenbollentin keine Chance. Vor 380 Zuschauern feierte das Team heute einen deutlichen 7:0-Heimsieg. Weiter geht es mit einem anspruchsvollen Doppeltest am kommenden Samstag gegen die TSG Neustrelitz und den VfB Lübeck.
Frühe Weichenstellung im Vorbereitungsduell
Der Verein hat in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Kontrahenten, der in der Oberliga antritt, zeigte die Mannschaft von Beginn an eine hochkonzentrierte Leistung und transportierte viel positive Energie auf den Platz. 380 Zuschauer verfolgten das Testspiel.
Die emotionale Erleichterung über den perfekten Start war den Akteuren sofort anzumerken, als bereits in der 2. Spielminute das erste Tor des Tages fiel. Neuzugang Lukas Walchhütter besorgte die frühe 1:0-Führung für den Klub. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierten die Greifswalder das Geschehen. In der 35. Minute war es dann Colin Kroll-Thiel, der mit dem Treffer zum 2:0 nachlegte und damit den hochverdienten Pausenstand markierte.
Ein torreicher zweiter Durchgang vor heimischer Kulisse
Nach dem Seitenwechsel ließ der Elan der Heimmannschaft keineswegs nach, sondern der Torhunger schien erst richtig geweckt zu sein. Die Spieler drängten weiter nach vorne und belohnten sich in der 55. Spielminute mit dem nächsten Treffer, als Fodelcio Gomes Pereira das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe schraubte. Die Greifswalder agierten fortan mit viel Spielfreude.
In der Schlussphase der Begegnung zündete das Team schließlich ein echtes Offensivfeuerwerk. In der 80. Minute trug sich Neuzugang Robert Leipertz mit dem Tor zum 4:0 in die Torschützenliste ein. Nur wenig später, in der 86. Minute, erhöhte Janis Juckel auf 5:0. Die Gegenwehr der Gäste war nun endgültig gebrochen. In den Schlussminuten machten Laurin Schößler in der 89. Minute mit dem 6:0 und Musa Alkan exakt in der 90. Minute mit dem Treffer zum 7:0-Endstand den Kantersieg perfekt.
Der Übergang zur nächsten anspruchsvollen Phase
Mit dem Schlusspfiff dieses torreichen Testspiels ist die Arbeit für die Mannschaft jedoch noch lange nicht getan, da die kommenden Aufgaben im Kalender bereits ihre Schatten vorauswerfen. Die nächste sportliche Standortbestimmung findet am Samstag, den 11.07.2026, statt und hält ein Highlight bereit. Das Team bestreitet an diesem Tag gleich zwei anspruchsvolle Partien unmittelbar nacheinander auf dem eigenen Platz. Den Auftakt macht um 13 Uhr die Begegnung gegen den Oberligisten TSG Neustrelitz. Doch damit nicht genug: Um 15:30 Uhr wartet der nächste dicke Brocken auf die Mannschaft. Dann ertönt der Anpfiff für das Spiel gegen den VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord.