Kantersieg: Regionalligist Greifswalder FC schlägt Siedenbollentin 7:0

Der Verein hat in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Kontrahenten, der in der Oberliga antritt, zeigte die Mannschaft von Beginn an eine hochkonzentrierte Leistung und transportierte viel positive Energie auf den Platz. 380 Zuschauer verfolgten das Testspiel.

Die emotionale Erleichterung über den perfekten Start war den Akteuren sofort anzumerken, als bereits in der 2. Spielminute das erste Tor des Tages fiel. Neuzugang Lukas Walchhütter besorgte die frühe 1:0-Führung für den Klub. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierten die Greifswalder das Geschehen. In der 35. Minute war es dann Colin Kroll-Thiel, der mit dem Treffer zum 2:0 nachlegte und damit den hochverdienten Pausenstand markierte.

Ein torreicher zweiter Durchgang vor heimischer Kulisse

Nach dem Seitenwechsel ließ der Elan der Heimmannschaft keineswegs nach, sondern der Torhunger schien erst richtig geweckt zu sein. Die Spieler drängten weiter nach vorne und belohnten sich in der 55. Spielminute mit dem nächsten Treffer, als Fodelcio Gomes Pereira das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe schraubte. Die Greifswalder agierten fortan mit viel Spielfreude.

In der Schlussphase der Begegnung zündete das Team schließlich ein echtes Offensivfeuerwerk. In der 80. Minute trug sich Neuzugang Robert Leipertz mit dem Tor zum 4:0 in die Torschützenliste ein. Nur wenig später, in der 86. Minute, erhöhte Janis Juckel auf 5:0. Die Gegenwehr der Gäste war nun endgültig gebrochen. In den Schlussminuten machten Laurin Schößler in der 89. Minute mit dem 6:0 und Musa Alkan exakt in der 90. Minute mit dem Treffer zum 7:0-Endstand den Kantersieg perfekt.