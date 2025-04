Kantersieg! - Nörten-Hardenberg verliert deutlich auf der Meesche

"Nörten-Hardenberg hat sich hinten sehr, sehr tief reingestellt, aber dieses Mal haben wir bessere Lösungen gefunden, als in den Spielen davor." fand Deniz Dogan, Trainer des Tabellenführers, sodass es bereits nach 15 Minuten 2:0 stand. Jordi Njoya erzielte beide Tore und steht nun bei 17 Saisontoren.

Dieses Ergebnis hielten die Gäste zwar bis zur Pause, doch direkt nach Wiederanpfiff konnten vor allem die Joker für Wolfenbüttel zu stechen. Der zur Halbzeit eingewechselte Yannick Könnecker traf in der 52. Minute zum 3:0. Lediglich das zwischenzeitliche 3:1 erzielte Nils Hillemann, doch zwei weitere Joker stachen. Konrad Vollbrecht und Julio Rodrigues brachten das Ergebnis nach ihren Jokertoren auf 5:1 und spätestens dann war der Sieg perfekt.

Den Schlusspunkt setzte dann Johannes Patz in der 89. Minute. Nach dem 1:1 im Hinspiel, konnte Wolfenbüttel also am vergangenen Samstag das Spiel für sich entscheiden und ging nach der Niederlage von Göttingen 05 einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft. Nörten-Hardenberg hingegen bleibt weiter auf Platz zwölf.