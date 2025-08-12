Kantersieg nach holprigem Auftakt – 8:2 in Frickenhofen

Die wenigen schattigen Plätze waren heiß begehrt, doch bot das Frickenhofener Waldstadion zum Pflichtspielauftakt alles andere als einen müden Sommerkick. Nach anfänglichem Abtasten wurden beide Teams mutiger und lieferten den Zuschauern trotz der hohen Temperaturen ein schnelles Pokalspiel.

Der gastgebende B-Ligist hielt gegen die Sportfreunde Lorch eine Halbzeit lang gut mit, musste aber am Ende dem hohen Anfangstempo und den schwindenden Kräften in der Sommerhitze Tribut zollen. Die Klosterstädter kehrten schließlich mit einem 8:2-Erfolg im Gepäck von der Frickenhofer Höhe ins Remstal zurück.

Wer nun dachte, dies würde dem B-Ligisten das Rückgrat brechen und den Auftakt zu einem einseitigen Spiel einläuten, sah sich getäuscht. Die Mannschaft um ihren neuen Trainer Daniel Markus spielte mutig auf und kam bald gefährlich vor das Lorcher Tor. In der 21. Minute traf René Galozy zunächst den Pfosten, nutzte jedoch den Abpraller zum Ausgleich.

Für den Bezirksligisten aus Lorch schien zunächst alles nach Plan zu laufen: In der 12. Minute brachte Niklas Hinderer eine Ecke punktgenau zu Kapitän Manuel Nusser, der ungehindert per Kopf zur 1:0-Führung traf. Der Szene ging eine vorbildliche Fair-Play-Aktion der Gastgeber voraus: Der Eckstoß war vom Schiedsrichter zunächst nicht erkannt worden und wurde erst auf Hinweis des SVF gegeben.

Ein weiterer Abpraller führte in der 28. Minute zur erneuten Führung für die Gäste: Ein Distanzschuss von Stefan Weida zwang den Keeper zu einer Fußabwehr, die Niklas Hinderer eiskalt zum 2:1 verwertete. Doch der Lorcher Jubel war kaum verklungen, da schlug Frickenhofen postwendend zurück: Alexander Frech erhielt eine lange Flanke, erwischte Torhüter Patrick Stähle zu weit vor dem Kasten und vollendete mit einem eleganten Heber zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase der ersten Hälfte bot sich den Gastgebern sogar die Chance zur Führung, doch fehlte letztlich die nötige Präzision. – Foto: Thomas Nast

Mit unveränderter Energie versuchte Frickenhofen gleich nach Wiederanpfiff die Führung zu erzielen, vergab jedoch eine sich bietende Chance zu leichtfertig. Die Sportfreunde, vom engagierten Gegner gefordert, legten nun ihrerseits eine Schippe drauf. Zunächst wurde ein Treffer von Adrian Schwarz wegen Abseits nicht anerkannt, doch noch in derselben Spielminute brachte Niklas Hinderer nach flacher Hereingabe die Gäste erneut in Front.

Frickenhofen steckte nicht auf, konnte aber nach dem erneuten Rückstand konditionell und spielerisch nicht mehr mithalten. Bereits in der 62. Minute erhöhte Adrian Schwarz auf 4:2, und nur drei Minuten später verwandelte Hinderer einen Foulelfmeter platziert zum 5:2. Abgesehen von einer guten Möglichkeit durch Max Merkl blieben die Gastgeber in der Schlussphase weitgehend in der Defensive. – Foto: Thomas Nast In der 70. Minute erzielte Hinderer nach Zuspiel von Stefan Weida seinen vierten Treffer im Spiel, und die nun sichtlich überforderte Abwehr der Hausherren war nur noch um Schadensbegrenzung bemüht. Der eingewechselte Robin Keppler erhöhte in der 78. Minute auf 7:2 – erneut nach einer Flanke von Weida.

Den Schlusspunkt setzte Nusser in der Nachspielzeit, als er einen präzisen Flankenball von Paul Waibel im Strafraumgetümmel zum Endstand verwertete. Das Spiel endete wie es begann – mit einem Tor des Lorcher Spielführers.