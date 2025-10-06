Kantersieg nach Galavorstellung – 1865 Dachau überzeugt erneut

Dachau – Das war ein hochverdienter und immens wichtiger Heimsieg – und das nach einer Galavorstellung: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag zuhause gegen den FC Kempten klar 4:0 gewonnen. Damit haben sie ein Statement abgeliefert und zugleich den in Niedersonthofen geholten Sieg vergoldet.

Mit dem Sieg hat sich die Mannschaft von Trainer Christian Doll in der Tabelle etwas Luft verschafft und vor allem zu Kempten einen Vier-Punkte-Vorsprung herausgespielt.

Die Dachauer spielten nicht nur wie aus einem Guss, sie kämpften auch als Team vorbildlich in diesem wichtigen Sechspunkte-Spiel. Aus der Mannschaft stach natürlich der dreifache Torschütze Dino Burkic heraus.

Doll war begeistert: „Wir haben uns reingekämpft ins Spiel. Die erstens den 15 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, aber dann waren wir überlegen und haben unsere Chancen genutzt.“ Auch die Abwehrarbeit lobte der Trainer: „Gut gestanden, jeder hat sich reingehauen.“

Chancenverwertung bleibt verbesserungswürdig

Als Dachau das Spiel in den Griff bekommen hatte, erzielte Dino Burkic das 1:0 (24). Ein Kemptener hatte den Ball an den Pfosten gelenkt, Buric traf aus kurzer Distanz.

Die Gäste waren eher harmlos in der Offensive, sie gaben nicht einen gefährlichen Schuss auf das Tor von 65-Keeper Marco Jakob ab. Das einzige Manko war, dass die Dachauer nicht frühzeitig nachlegten. Möglichkeiten gab es. Im Mittelfeld führten die Dachauer konsequente Zweikämpfe, was viele Ballgewinne einbrachte.

Burkic zieht dem Gast vorzeitig den Stecker

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste in der Anfangsphase etwas präsenter, aber wirklich gefährlich wurde es nie. Den Stecker zog ihnen dann Dino Burkic in der 57. Minute mit einem Solo über links und einen Hammer ins linke Kreuzeck aus 16 Metern. Aber auch die Vorarbeit von Co Spielertrainer Sebastian „Charly“ Mitterhuber war sehenswert. Einen Freistoß führte er blitzschnell mit einem Pass über 40 Meter aus und schickte den Torschützen damit auf die Reise.

Das 3:0 ging ebenfalls auf das Konto von Dino Burkic. In der 69. Minute startete er über rechts ein Solo von der Mittellinie aus und schloss sicher ab. Danach holte sich Kemptens Ahmed Mekhimar nach einem rüden Foul an Dachaus Keeper Marco Jakob die zweite Gelbe Karte ab: 1865 in Überzahl. Das 4:0 erzielte dann Dachaus Top Torjäger John Haist in der 77. Minute, es war Saisontreffer Nummer 13. Die Top-Vorarbeit leistete Berkan Barin, der passgenau auflegte. Anschließend wechselte Doll munter aus. So gab Georgios Dafermos sein Debüt bei den Herren.