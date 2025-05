Kantersieg mit Traumtor: BCF-Fußballerinnen halten Abstand zu Abstiegsrängen

SV-DJK Geratskirchen - BCF Wolfratshausen 0:3 (0:0) – Ein unaufgeregter Sonntagsausflug war es nicht – gelohnt hat sich der 90-minütige Kampf in Geratskirchen trotzdem. Mit dem klaren 3:0-Sieg in der Fremde machen die BCF-Frauen einen großen Satz weg von den Abstiegsplätzen, mit denen sie so gar nichts zu tun haben wollen: Neun Punkte bei einem Spiel weniger beträgt die Differenz. Zustande kam sie mit einem kontrollierten Auftritt gegen emotionale Gastgeberinnen. Nach einem nicht etwas unsortierten Beginn hatten die Gäste die Partie gut im Griff. Was fehlte, war die letzte Konsequenz: „Da kamen die Pässe ein bisschen zu weit oder waren ein wenig zu hektisch gespielt“, sagt Trainerin Franziska Hein.

Das Problem löste sich kurz nach dem Seitenwechsel: Lena Jocher, die immer wieder die Abwehrreihe durchbrach, traf in der 51. Minute zum verdienten Führungstor. Keine Sekunde zu früh, fand die Übungsleiterin. „Wir haben davor schon einige Chancen schön herausgespielt und liegen lassen.“ Ein Eigentor in der 70. Minute besiegelte den Auswärtssieg. „Das haben wir erkämpft und richtig Druck gemacht.“ Dass Selina Schauer zehn Minuten vor Schluss noch einen langen Flankenball als Dropkick direkt unter die Latte drosch, sorgte für einen sehenswerten Schlusspunkt der Partie.