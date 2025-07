Kantersieg mit Sorgenfalten: Heilbrunn gewinnt trotz „schwieriger Umstände“ klar

Sehen so Sieger aus? Nach dem ungefährdeten 5:0 (2:0)-Erfolg des SV Bad Heilbrunn gegen den Kreisligisten WSV Unterammergau versanken die Gastgeber nicht gerade in Jubelstürme. Klar, es war lediglich das vorletzte Vorbereitungsspiel gegen einen angeschlagenen klassentieferen Gegner, bevor es Ende Juli in der Bezirksliga wieder ernst wird. Aber den 14 Heilbrunnern, von denen die Hälfte nach dem Spiel humpelte oder die Schmerzen überspielte, ist bewusst, dass es vermutlich ein schwieriger Saisonstart wird. „Es sind schwierige Umstände gerade“, sagt Trainer Walter Lang. „Es werden andere Gegner auf uns zukommen, und einige wichtige Spieler bei uns sind einfach angeschlagen“, sagt er. Andere, wie Maxi Schnitzlbaumer (Rippenprellung) oder Sebastian Rösch (Schambeinentzündung) fallen erst einmal ganz aus.

Dem Team, das Unterammergau am Sonntag locker besiegte, möchte Lang keinen Vorwurf machen. „Sie tun ja alles, hauen sich voll rein, sie mussten aber erst einmal Sicherheit holen.“ Das gelang nach Treffern von Andi Specker (26.) und Max Specker (43) per Abstauber, nachdem WSV-Torhüter Marco Diroma einen Ball wieder fallen ließ, ohne Probleme. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Platzherren das Spiel immer mehr, mit Benedikt Specker machte der dritte Heilbrunner Specker nach schöner Ablage mit dem 3:0 eiskalt den Deckel drauf. Die Gäste versuchten zwar immer wieder Offensivaktionen, schafften es aber nicht, die HSV-Hintermannschaft zu überwinden. Torwart Franz Maurer, der Christoph Hüttl nach der Pause zwischen den Pfosten ablöste, war bei den wenigen Situationen zur Stelle, bei denen es darauf ankam.