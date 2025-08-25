Kantersieg mit sechsfachem Torschützen

Die Gäste traten zwar zahlenmäßig mit einer guten Mannschaft an, doch mit den Brüdern Timo und Mirco Schantze sowie Kapitän Olaf Schütt fehlte ein mehr als wichtiges Trio, das kaum zu ersetzen ist. Der etatmäßige Torwart Marcel Smilari musste sogar als Feldspieler ran. "Man merkte, dass da einige Spieler fehlten. Wir nahmen die Partie sehr ernst, wollten den ersten Saisonsieg, gingen giftig in die Zweikämpfe und hatten gerade im ersten Durchgang sehr viele Chancen", sagte FC-Trainer Bernd Meyer. Sein Team spielte zügig nach vorne, eroberte sich schnell verlorengegangene Bälle zurück. Zur Pause stand es bereits 7:0. Bis hierhin schoss Ismail Topcu schon vier seiner sechs Tore. Zudem legte er insgesamt auch noch dreimal für seine Kollegen vor.

Nordkehdinger versuchen es immer wieder

"Wir wollten es im zweiten Durchgang souverän und ohne Überheblichkeit zu Ende spielen, das gelang uns auch. Die SG Freiburg/Oederquart probierte es immer wieder, nach vorne zu spielen, viel Zwingendes kam aber nicht heraus", so Bernd Meyer, der von einer fairen Partie sprach. In seinem ersten Pflichtspiel bei den Herren gelang Jorve Duhn gleich der erste Treffer und das nur etwas über eine Woche nach seinem 18. Geburtstag. SG-Trainer Ernst Hülsen war sicherlich ziemlich bedient, versicherte, dass man sich trotz vieler Ausfälle "so nicht präsentieren dürfe". Seine Mannschaft rutschte auf den letzten Platz ab.

Schiedsrichter: Jacek Peters

Tore: 1:0 Ismail Topcu (5.), 2:0 Ismail Topcu (24.), 3:0 Ismail Topcu (27.), 4:0 Philipp Elfers (28.), 5:0 Jorve Duhn (30.), 6:0 Ismail Topcu (39.), 7:0 Khaled Ismaeil (43.), 8:0 Nils tom Have (60.), 9:0 Ismail Topcu (64. Foulelfmeter), 10:0 Ismail Topcu (89.)