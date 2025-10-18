Kantersieg mit Schönheitsfehler zum Schluss für den KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen feiert auch den dritten Sieg in Folge – und wie. Gegen den 1. FC Monheim feuerte der ehemalige Bundesligist aus allen Rohren und durfte sich schlussendlich über einen 5:2 (3:0)-Sieg freuen. Die zwei Gegentreffer zum Schluss dürften Trainer Julian Stöhr aber wurmen.

Monheim agierte in der Anfangsphase noch recht passiv, überließ dem KFC den Ball, der sich schrittweise ein immer größeres Übergewicht erspielte. Nach einer knappen Viertelstunde belohnten sich die Krefelder dann auch schon für einen überzeugenden Spielvortrag.

Nach feiner Kombination hatte Jan Bachmann viel Zeit für eine scharfe Hereingabe, die direkt vor den Füßen von Etienne-Noel Reck landete. Der Strafraumstürmer vollendete im ersten Kontakt mit einem Abschluss an die Unterkante der Latte und von dort ins Netz (13.). Wenig später verpasste Noah Tomson nach einem Eckball auch den zweiten Treffer für die Hausherren (17.).

In der Folge hatte Uerdingen die Partie größtenteils im Griff, ohne besonders viel Druck aufzubringen. Erst kurz vor der Halbzeitpause ging es noch einmal rund. Zunächst ließ sich Reck nach Vorarbeit von Alexander Lipinski zu viel Zeit im Strafraum (36.), machte es wenig später aber besser. Yasin-Cemal Kaya schickte Lipinski, der dem mitlaufenden Reck ideal vorlegte. Der Stürmer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schob für seinen zweiten Treffer ein (40.). Doch damit noch nicht genug. Zunächst verpasste Nedzhib Hadha noch nach einem Eckball (43.), kurz darauf hatte Kaya nach Vorarbeit von Reck viel Platz im Strafraum und überwand Leon Feher mit einem frechen Abschluss ins kurze Eck (45.).

Uerdingen macht es erst deutlich, lässt Monheim aber noch herankommen

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie zunächst. Die Krefelder hatten das Geschehen größtenteils im Griff, Monheim meldete sich nur gelegentlich vorne an. So hatte Anthony Oscasindas noch das Bein bei einer gegnerischen Hereingabe dran, sonst hätte wohl niemand den Anschlusstreffer von Tim Galleski stoppen können (55.). Mit Anbruch der Schlussphase schaltete der KFC dann aber wieder hoch. Zunächst schickte Lipinski den von hinten durchstartenden Ole Päffgen. Dieser ging bis an die Grundlinie durch und fand mit einer punktgenauen Hereingabe auch noch Yassin Benslaiman, der aus der Luft ins leere Tor vollendete (72.). Die Partie war schon entschieden und Uerdingen ließ nicht ab. Lipinski fand Benslaiman mit einem feinen Steckpass, der viel Zeit hatte, um an Feher vorbeizuschießen.

Doch für das Haar in der Suppe musste man auch nicht lange suchen. Monheim durfte nach Treffern von Enno Lang, nach einem Eckball (80.), und Galleski am Ende eines Konters (85.) das Ergebnis noch aus seiner Sicht freundlicher gestalten.

KFC Uerdingen – 1. FC Monheim 5:2

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (77. Malcom Scheibner), Yasin-Cemal Kaya (69. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (74. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (74. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider (24. Louis Polakowicz), Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov (31. Florian Breuer), Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (74. Aleksandar Bojkovski), Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (13.), 2:0 Etienne-Noel Reck (40.), 3:0 Yasin-Cemal Kaya (45.), 4:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72.), 5:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (76.), 5:1 Enno Lang (80.), 5:2 Tim Galleski (85.)