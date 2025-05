Kantersieg mit Schönheitsfehler: Mögge, wie es trifft und lacht

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge macht der 1.FC Stern das halbe Dutzend voll. Das 6:2 (2:0) beim TSV Großdeinbach war der nächste Beweis der eigenen Stärke und ein klarer Fingerzeit in Richtung Aufstiegsrelegation.

Der Mögglinger Offensivexpress rollt weiter unaufhaltsam in Richtung Vize-Meisterschaft, war phasenweise sogar der Perfektion nahe. Dabei hatte der Motor eine Halbzeit lang gestockt. Der TSV Großdeinbach, dessen Klassenverbleib nur rein rechnerisch noch nicht fix ist, begann zwar mutig, wurde aber kaum gefährlich. Bei den Gästen hingegen stimmte die Effizienz. Von der rechten Seite passte Steffen Berreth in den Lauf von Ibrahim Cakmak, dessen wuchtiger Schuss zur plötzlichen Führung einschlug (16.). Dank seinem Stoßstürmer kam der Stern nun ins Rollen, einen Freistoß setzte Cakmak nur haarscharf über die Latte und eine seiner butterweichen Flanken verlängerte Dennis Buchhauser per Kopf nur in die Arme des Torhüters. Der zweite Versuch saß dann aber: Innenverteidiger Luis Schunter eroberte den Ball und schickte Cakmak auf die Reise, der sprintete seinem Bewacher davon und legte im richtigen Moment ab, so dass Sturmpartner Buchhauser nur noch einzuschieben brauchte (40.).