Kantersieg mit Powerfußball 1.FC Sonthofen – VfL Kaufering 6:0 (1:0)

Die erste Möglichkeit gleich nach dem Anpfiff hatte allerdings Felix Mailänder vom VfL. Doch Sonthofen überstand diese Schrecksekunde und wurde dadurch anscheinend richtig wachgerüttelt. Das Angriffsspiel des FCS wurde immer druckvoller. Kapitän Manuel Wiedemann gelang in der 21. Minute die Führung, als er ein Faller-Zuspiel zum 1:0 nutzen konnte. Armin Bechter und Andreas Hindelang hätten diese Führung bereits vor der Pause ausbauen können, doch sie scheiterten an Gäste-Keeper Michael Wölfl. Dazwischen, bei einem Schuss von Florian Bucher, musste auch FCS-Torwart Marco Zettler eingreifen.

Nach dem Seitenwechsel legten die Oberallgäuer noch einen Zahn zu. Zwischen der 53. und 61. Minute fiel die Entscheidung. Im Anschluss an eine Mürkl-Ecke beförderte Manuel Schäffler den Ball zu Hindelang und der vollstreckte zum 2:0. Kurz darauf legte Faller für Mürkl auf und es stand 3:0. Wenig später legte Faller für Kevin Haug das 4:0 auf. Die Partie war gelaufen und die Gegenwehr von Kaufering erlahmte immer mehr. In der 80. Minute durfte sich mit Pirmin Wegele auch Sonthofens Jüngster als Torschütze zum 5:0 feiern lassen. Die Vorarbeit dazu hatte erneut Faller geleistet. Quasi mit dem Schlusspfiff bediente Ali Odaci den mitgelaufenen Mürkl, der den 6:0 Endstand besorgte. Sonthofens Coach Benjamin Müller sprach von einem guten „Kick“. „Am Anfang ging es hin und her. Das war für uns zunächst in der Rückwärtsbewegung nicht ganz einfach zu verteidigen. Nachdem wir eine brenzlige Situation überstanden hatten, sind wir verdient in Führung gegangen“. Hinten raus habe seine Mannschaft gar nichts mehr zugelassen und alles im Griff gehabt. Der Sieg sei auch in dieser Höhe absolut verdient.