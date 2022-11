Kantersieg in Zehdenick: Schöneiche zurück an der Tabellenspitze

Auf Seiten der Männer von Matthias Schönknecht ist das noch eine ungewohnte Konstellation. Doch die Tabelle vor dem 11. Spieltag sagte 2. gegen 16. Sie nahmen die Rolle an und zeigten die neu gewonnene Zielstrebigkeit. Schönknecht stand größtenteils die Stammelf zur Verfügung, rotierte aber trotzdem ein wenig. So rutschten, im Vergleich zum Unentschieden gegen Sachsenhausen, Eric Schulze und Christopher Wagener in die Startelf.

Germania Schöneiche bleibt das 9. Spiel in Folge ungeschlagen und erobert mit einem 5:1 Sieg in Zehdenick die Tabellenführung zurück. 146 Zuschauende sahen ein Spiel, das enger, war als es das Ergebnis aussagt. Die Tore erzielten Hohlfeldt (2), Teterea, Wagener und Weinert. Den Ehrentreffer des Gastgebers markierte Simon.

Nach der Pause zeigte sich die GEMA-Baustoffe-Arena von Zehdenick im Sonnenuntergang von seiner schönsten Fußballromantiker-Seite. Ob die Schönknecht-Elf davon abgelenkt war, ist nicht bekannt, doch sie ließen es zumindest ruhiger angehen. Das nutzte der Gastgeber und konnte nach einer gefälligen Kombination durch Nathanal Osaroboh Simon den 1:3 Anschlusstreffer erzielen (60.). Der Weckruf für die Germania, die sofort zurückschlugen. Eric Schulze, der immer besser ins Team findet, dribbelte sich bis zur Grundlinie und passte scharf vors Tor, wo Christopher Wagener aus kurzer Distanz zum 1:4 einschob (64.). Spätestens als Louis Mischor Felix Angerhöfer nur durch Festhalten im Strafraum stoppen konnte, war der Deckel auf der Partie. Mischor musste mit Rot runter und den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Weinert. Er ist bereits der 11. Torschütze der Germanen, was auch die Ausgeglichenheit und Tiefe der Mannschaft zeigt. Insgesamt fällt das Ergebnis vielleicht zwei Tore zu hoch aus, aber die Konsequenz und Sicherheit, die der Tabellenplatz bietet, zeigte sich auch an diesem Nachmittag. Weil zeitgleich Sachsenhausen auch Ahrensfelde wichtige Punkte abnimmt, heißt der neue, alte Tabellenführer wieder SV Germania 90 Schöneiche.

Die Brandenburgliga pausiert nun für ein Wochenende, denn die Achtelfinals im Landespokal stehen an. Dort ist die Germania noch gefordert. Gegen den Oberligisten 1. FC Frankfurt geht es am Samstag im Ostbrandenburg-Duell um den Einzug in das Viertelfinale. Anstoß vor heimischer Kulisse in Schöneiche ist um 13 Uhr.

Tore: 0:1, 0:2 A. Hohlfeld (24., 43.), 0:3 D. Teterea (45.+1), 1:4 C. Wagener (63.), 1:5 R. Weinert (67., E.) – 1:3 N. Simon (60.)

Schiedsrichter: Tobias Collin (Templin)

Zuschauer: 146 (12 Gäste)