Kantersieg in Haunshofen: Söcking/Starnberg mit einem Bein in der Kreisklasse

Der A-Klassist Söcking/Starnberg gewinnt das Hinspiel in Haunshofen mit 4:0. Ein Spieler-Doppelpack sorgt für klare Verhältnisse.

Das lange Warten auf den Kreisklasse-Aufstieg scheint ein Ende zu haben. Die Fußballer der SG Söcking/Starnberg sicherten sich am Donnerstagabend eine glänzende Ausgangslage für das Relegationsrückspiel am Sonntag (14 Uhr) im Starnberger Rudi-Hack-Stadion. „Wir bleiben demütig, aber das ist ein Ergebnis, mit dem man arbeiten kann“, sagte Co-Trainer Sascha Grießhammer erfreut nach dem 4:0 (1:0) für seine Mannschaft im Hinspiel bei Kreisklassist SV Haunshofen.

Dabei hatte die junge Elf der Gäste im Nachbarlandkreis Weilheim insgesamt eine reife Leistung gezeigt. „Unsere Taktik ist aufgegangen“, so Grießhammer. 60 Minuten lang stemmten sich die Starnberger gegen die körperliche Überlegenheit der Haunshofener und führten durch ein Tor von Maurice Markovic aus der 26. Minute mit 1:0. „Wir wussten, dass ihnen irgendwann ein bisschen die Kräfte ausgehen würden“, sagte Grießhammer. Die Gäste wechselten deshalb bereits zur Pause den schnellen Valentin Hüther ein. In der 66. Minute stellte Frederik Specht die Weichen mit dem 2:0 endgültig auf Sieg. Er war von Julius Pischetsrieder in Szene gesetzt worden.