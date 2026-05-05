Kantersieg in Gräfelfing:SV West sichert sich vorzeitig die Relegation

Offensivpower und Dominanz: Westler lassen auf schwierigem Geläuf nichts anbrennen
Der SV München West gastierte auswärts beim TSV Gräfelfing, der im Jahr 2026 auf heimischem Rasen eine echte Macht darstellte: Fünf Heimspiele, keine Niederlage – insbesondere der kleine, hügelige Platz galt als klarer Vorteil für die Gastgeber. Doch die Ausgangslage vor dem Spiel war eindeutig: Nach den Ergebnissen des Vortages war die Spannung für die Westler überschaubar, bei sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger 1860 III konnte man mit einem Sieg bereits rechnerisch den Relegationsplatz sichern. Gleichzeitig bot sich für Gräfelfing die Chance, mit einem Erfolg die Abstiegssorgen deutlich zu lindern.
Von Beginn an zeigte sich jedoch, dass der Tabellenzweite nichts dem Zufall überlassen wollte. Der SV München West war ab der ersten Minute präsent, zweikampfstark und zielstrebig – und unterstrich eindrucksvoll, warum man sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga stellt.
Bereits nach wenigen Minuten bot sich die große Chance zur Führung: Balti lief mutterseelenallein auf den Schlussmann zu, scheiterte jedoch im direkten Duell. Eine vergebene Gelegenheit, die sich jedoch schnell relativieren sollte. In der 8. Minute war es dann soweit: Nach einer starken Aktion im Strafraum legte Ferdl quer, und Balti vollendete zur verdienten 0:1-Führung.
Das 0:2 fiel wenig später nach einem fast identischen Muster – nur mit vertauschten Rollen. Diesmal war es Balti, der im Sechzehner uneigennützig querlegte, und Ferdl schob sicher ein. Gräfelfing fand offensiv kaum statt, während die Gäste weiter Druck machten. Kurz vor der Pause sorgte schließlich Ivan Petrovic mit einer präzisen Flanke aus dem Halbfeld für die Vorentscheidung: Balti lief perfekt ein und köpfte zum 0:3 ein.
Bei hochsommerlichen Temperaturen nutzte Trainer Florian Hahn die komfortable Führung zur Rotation. Bereits zur Halbzeit wurde dreifach gewechselt, nach rund 60 Minuten kehrten die zunächst ausgewechselten Spieler gemeinsam mit zwei weiteren frischen Kräften zurück aufs Feld – ein kluger Schachzug, um Kräfte für die kommenden Aufgaben zu schonen.
Ein besonderes Highlight war zudem das Debüt von Aleks Kohler, einem Eigengewächs aus der U19, der erstmals im Herrenbereich zum Einsatz kam und sich nahtlos ins Spiel einfügte.
Auch in der zweiten Hälfte blieb der SV München West die klar spielbestimmende Mannschaft. Balti krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer zum 0:4. Kurz darauf trug sich auch der eingewechselte Torjäger Lorenz Weber in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 0:5. Den Schlusspunkt setzte erneut Ferdl, der mit seinem zweiten Treffer den 0:6-Endstand markierte.
Die letzte Viertelstunde verlor angesichts der klaren Verhältnisse etwas an Intensität und entwickelte sich zu einem ruhigen Sommerkick.
Mit diesem souveränen Auswärtssieg sichert sich der SV München West bereits drei Spieltage vor Saisonende den Relegationsplatz und kann die verbleibenden Spiele nutzen, um sich gezielt auf die anstehende Relegation vorzubereiten.