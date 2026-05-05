Kantersieg in Gräfelfing:SV West sichert sich vorzeitig die Relegation von Florian Hahn · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Gräfelfing hatte gg West das nachsehen Bild mit Symbolcharakter – Foto: Pompeii

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Offensivpower und Dominanz: Westler lassen auf schwierigem Geläuf nichts anbrennen Der SV München West gastierte auswärts beim TSV Gräfelfing, der im Jahr 2026 auf heimischem Rasen eine echte Macht darstellte: Fünf Heimspiele, keine Niederlage – insbesondere der kleine, hügelige Platz galt als klarer Vorteil für die Gastgeber. Doch die Ausgangslage vor dem Spiel war eindeutig: Nach den Ergebnissen des Vortages war die Spannung für die Westler überschaubar, bei sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger 1860 III konnte man mit einem Sieg bereits rechnerisch den Relegationsplatz sichern. Gleichzeitig bot sich für Gräfelfing die Chance, mit einem Erfolg die Abstiegssorgen deutlich zu lindern.

Von Beginn an zeigte sich jedoch, dass der Tabellenzweite nichts dem Zufall überlassen wollte. Der SV München West war ab der ersten Minute präsent, zweikampfstark und zielstrebig – und unterstrich eindrucksvoll, warum man sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga stellt. Bereits nach wenigen Minuten bot sich die große Chance zur Führung: Balti lief mutterseelenallein auf den Schlussmann zu, scheiterte jedoch im direkten Duell. Eine vergebene Gelegenheit, die sich jedoch schnell relativieren sollte. In der 8. Minute war es dann soweit: Nach einer starken Aktion im Strafraum legte Ferdl quer, und Balti vollendete zur verdienten 0:1-Führung.

Das 0:2 fiel wenig später nach einem fast identischen Muster – nur mit vertauschten Rollen. Diesmal war es Balti, der im Sechzehner uneigennützig querlegte, und Ferdl schob sicher ein. Gräfelfing fand offensiv kaum statt, während die Gäste weiter Druck machten. Kurz vor der Pause sorgte schließlich Ivan Petrovic mit einer präzisen Flanke aus dem Halbfeld für die Vorentscheidung: Balti lief perfekt ein und köpfte zum 0:3 ein.

Ferdl im Vordergrund mit Balti im Hintergrund waren nicht zu stoppen – Foto: Pompeii