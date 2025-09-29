Kantersieg in Gomadingen

🖤🤍Am Sonntag gastierte unsere Erste beim SV Lautertal II. Da deren Erste zeitgleich spielte, wurde bereits um 13 Uhr angepfiffen. Auf dem Papier schien es eine klare Sache: Die Gastgeber standen nach fünf Spielen ohne Tor da. Und unser Team legte los wie die Feuerwehr, schon nach 60 Sekunden spielte Sven Kurz einen perfekten Pass auf Pascal Hummel, der den Ball cool am Keeper vorbeischlenzte (0:1).
Danach folgte eine zähe Phase: Viel Ballbesitz, aber zu wenig Ruhe und Präzision im Abschluss. Erst in der 23. Minute brachte ein weiter Ball von Marlon Reutlinger die Wende. Die Lautertaler Abwehr verschätzte sich, Sascha Seiler startete durch, blieb eiskalt vor dem Tor und erhöhte auf 0:2. Kurz darauf war er erneut zur Stelle und verwandelte zum 0:3. Nun lief es: Nach starker Aktion von Kenan Seferovic segelte dessen Flanke genau auf Niklas Schill, der schulbuchmäßig einköpfte (0:4). Nur Minuten später durfte auch Kenan selbst jubeln, nach feinem Steckpass von Sascha umkurvte er den Keeper und traf zum 0:5-Pausenstand.
Nach Wiederanpfiff dominierten wir weiter. Ein Freistoß von Matej Rados wurde abgefälscht, landete vor den Füßen von Pascal, der humorlos volley abzog und auf 0:6 stellte. Fast hätte Sven Kurz nach einem Fehlpass des Torhüters noch einen Treffer aus der Distanz erzielt, sein strammer Schuss drehte sich jedoch knapp am Tor vorbei. In der 73. Minute machte es Luca Schill besser, nach Pass in den Strafraum nahm er den Ball stark an und knallte ihn aus dem Stand zum 0:7 ins Netz. Das 0:8 erzielte erneut Sascha, der eine Flanke von Marlon technisch sauber annahm und eiskalt vollendete.
Auch vom Punkt waren wir erfolgreich: Nach Foul an Luca verwandelte Marlon unspektakulär zum 0:9. Den zehnten Treffer markierte der eingewechselte Jannik Bächle, der zentral freigespielt wurde und überlegt einschob.
Den Gastgebern gelang in der Schlussphase immerhin noch ihr Premierentor: Ein Schuss ins rechte obere Eck, von der Latte begünstigt, ließ Keeper Mick Weyrich chancenlos zurück.
Am Ende stand ein hochverdienter 1:10-Auswärtssieg, ein erfolgreicher Sonntag mit kleinem Schönheitsfehler, an dem vor allem die Offensivpower überzeugte.🖤🤍