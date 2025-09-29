Kantersieg in Gomadingen

🖤🤍Am Sonntag gastierte unsere Erste beim SV Lautertal II. Da deren Erste zeitgleich spielte, wurde bereits um 13 Uhr angepfiffen. Auf dem Papier schien es eine klare Sache: Die Gastgeber standen nach fünf Spielen ohne Tor da. Und unser Team legte los wie die Feuerwehr, schon nach 60 Sekunden spielte Sven Kurz einen perfekten Pass auf Pascal Hummel, der den Ball cool am Keeper vorbeischlenzte (0:1).

Danach folgte eine zähe Phase: Viel Ballbesitz, aber zu wenig Ruhe und Präzision im Abschluss. Erst in der 23. Minute brachte ein weiter Ball von Marlon Reutlinger die Wende. Die Lautertaler Abwehr verschätzte sich, Sascha Seiler startete durch, blieb eiskalt vor dem Tor und erhöhte auf 0:2. Kurz darauf war er erneut zur Stelle und verwandelte zum 0:3. Nun lief es: Nach starker Aktion von Kenan Seferovic segelte dessen Flanke genau auf Niklas Schill, der schulbuchmäßig einköpfte (0:4). Nur Minuten später durfte auch Kenan selbst jubeln, nach feinem Steckpass von Sascha umkurvte er den Keeper und traf zum 0:5-Pausenstand.