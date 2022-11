Kantersieg in Elsterwerda

Mit einem eindrucksvollen 1:5 Auswärtserfolg kehrt der SVG aus Elsterwerda zurück. Der Gastgeber ist allerdings angesichts mangelnder Chancenverwertung der IBA-Städter -vor allem im letzten Drittel des Spiels- gut bedient mit dem Ergebnis.

In mittlerweile gewohnter Tradition ging man zu Beginn des Spiels erst einmal in Rückstand, ehe man das eigene Können zeigte. Glücklicherweise war der obligatorische Gegentreffer bereits nach drei Minuten abgehakt, sodass man zwei Minuten später schön herausgespielt durch Seidel egalisieren konnte. Abgesehen von vereinzelten Kontern oder langen Bällen war es in der Folge fast nur noch der SVG, der das Tor des Gegners belagerte. In der 13. Minute konnte Toppe nach einer Ecke per Schuss an die Unterkante der Latte die Führung markieren. Nach einigen weiteren Chancen war es dann Sebischka per Kopf, der noch vor der Pause auf 1:3 erhöhte. Bereits zur Halbzeit hätte man aber bereits höher führen können.