Kantersieg in einseitiger Partie

Eigentlich verbietet sich für diese Partie ein Spielbericht. Schon vor Anpfiff war klar, dass Hettenshausen durch zahlreiche Urlauber und Verletzte, darunter alle Innenverteidiger, hoffnungslos unterlegen war. Geisenfeld ließ sich aber davon nicht zum Schlendrian verleiten und spielte die erste Halbzeit sehr seriös, was dann auch reichte. Bereits in der vierten Minute senkte sich eine Ecke von Markus Renoth direkt zum 0:1 ins Tor. Fünf Minuten später brachte Thomas Berger den Ball an den Strafraum und legte clever auf Patrick Breitsamer ab, der zentral aus 10 Metern überlegt zum 0:2 ins Eck traf. Damit war die Partie praktisch schon entschieden. Nach einer halben Stunde chippte Kilian Kellermann den Ball auf den gestarteten Spielertrainer Bilal Rihani, der halbrechts im Strafraum volley zum 0:3 abschloss. In der 40. Minute schickte Lukas Kellermann seinen Bruder mit einem Steckpass alleine auf den Torwart zu und Kilian tunnelte den Schlussmann zum Pausenstand von 0:4.

Zum Seitenwechsel kamen Daniel Meier, Simon Feulner und Timo Postruschnik für Thomas Berger, Simon Kirmaier und Michael Spenger ins Spiel. Die Luft war aber irgendwie aus der Partie und es kam kein richtiger Spielfluss mehr zustande. In der 57. Minute schnürte aber Patrick Breitsamer immerhin noch seinen ersten Doppelpack für Geisenfeld. Renoth brachte den Ball vor das Tor, wo zwei Hettenshausener zusammenprallten, Breitsamer setzte nach und schob das Leder über die Linie.