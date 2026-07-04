Kantersieg in Eilenburg: Regionalligist SV Babelsberg 03 siegt 4:0

Ein dominanter Auftritt

Die Sommervorbereitung läuft auf Hochtouren, und für den SV Babelsberg 03 brachte das heutige Testspiel wichtige Erkenntnisse sowie jede Menge positive Emotionen. Die Mannschaft trat beim FC Eilenburg an, um sich im Wettkampfmodus zu beweisen. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der die Babelsberger von der ersten Sekunde an die Initiative ergriffen.

Die offensive Durchschlagskraft sorgt für klare Verhältnisse

Die Überlegenheit des Regionalligisten spiegelte sich folgerichtig auch schnell im Ergebnis wider. Bereits in der 11. Spielminute markierte Amadeus Ebel den Treffer zur 0:1-Führung und sorgte damit für den perfekten Start in diese Begegnung. Die Mannschaft ruhte sich auf dem frühen Vorsprung keineswegs aus, sondern drängte weiter entschlossen nach vorne, um im Rhythmus zu bleiben.

In der 29. Minute schlug Amadeus Ebel erneut eiskalt zu und baute die Führung mit dem Tor zum 0:2 weiter aus. Die Offensivabteilung der Babelsberger blieb extrem hungrig: Noch vor dem Halbzeitpfiff, in der 40. Spielminute, erhöhte Matthew Meier auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Babelsberger in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost die Konzentration hoch. Den Schlusspunkt unter diese torreiche Partie setzte schließlich Ardahan Yilmaz in der 70. Spielminute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.

Der Fokus richtet sich auf den nächsten hochkarätigen Gegner

Nach diesem überzeugenden Kantersieg bleibt am Babelsberger Park jedoch keine Zeit für verfrühte Zufriedenheit, da die anstehenden Aufgaben in der Vorbereitung ein hohes Maß an Fokussierung verlangen. Die gesammelten positiven Emotionen und das neu gewonnene Selbstvertrauen aus dem deutlichen Auswärtserfolg sollen direkt in die nächsten Trainingseinheiten transportiert werden.

Bereits am kommenden Mittwoch, den 08.07.2026, wartet nämlich die nächste anspruchsvolle Herausforderung auf das Team von Michael Braune. Um 14:30 Uhr wird das nächste Testspiel angepfiffen, bei dem die Babelsberger erneut voll gefordert sein werden. Für das Trainerteam bietet diese nächste Partie die ideale Möglichkeit, die spielerischen Abläufe unter Wettkampfbedingungen gegen einen sportlich hochkarätigen Kontrahenten weiter zu verfeinern und die Fitness der Akteure auf ein neues Level zu heben. Es gastiert die spielstarke Zweitvertretung des Hamburger SV aus der Regionalliga Nord.