Kantersieg in Boisheim

Mit einem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg beim TSV Boisheim bleibt der TSV Kaldenkirchen an der Konkurrenz dran. Bereits früh übernahm die Mannschaft das Kommando und feierte am Ende einen verdienten Sieg.

Die Gäste aus Kaldenkirchen wollten von Anfang an keinen Zweifel aufkommen lassen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Bereits in der 23. Minute traf Kevin Kleier per Elfmeter zur 1:0-Führung. Zuvor wurde Timo Steuten im Strafraum gefoult. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde Boisheims Melvin Risse mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (47.). Dies nutzte der TSV aus. Joel Wegener erhöhte unmittelbar auf 2:0. Steffen Eichler sorgte zwischen der 55. und 68. Spielminute mit einem lupenreinen Hattrick für die Entscheidung. Vorgelegt wurden seine ersten beiden Treffer Marius Wenzel und Nils Grae. Als Schlusspunkt traf Marius Wenzel noch selbst nach Vorarbeit von Lennox Wefers zum 6:0 Endstand (79.).