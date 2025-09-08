Kantersieg in Arnoldsweiler

Feierte seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Hambachs Andreas Peters – Foto: HSV

Mit einem 7:0 – Kantersieg kehrte der „kleine HSV“ aus Hambach vom Auswärtsspiel in Arnoldsweiler am vergangenen Freitagabend zurück. Faire Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Hatte man beim Saisonauftakt gegen den SV Niederzier noch Sand im Getriebe, lief es für die Mannen von HSV-Trainer Chris Böhme bei der Viktoria Reserve am 2. Spieltag dann doch wie am Schnürchen. Gegen die Zweitvertretung des Dürener Landesligisten war es im Grunde genommen über 90 Minuten eine Partie in eine Richtung. Von Beginn an nutzte der HSV immer wieder seine Geschwindigkeitsvorteile und setzte das Viktoria Gehäuse unter Dauerbelagerung.

Mit dem frühen 1:0 durch Thauer (Foulelfmeter) war der Widerstand der Heimelf schnell gebrochen (22.) Den Führungsausbau besorgte kurze später Leon Schlößer, der einen langen Ball aufnahm und anschließend vor dem Tor cool blieb (27.). Nach einem scharf getretenen Hamacher-Freistoß, den Viktoria-Schlussmann Niemeier nur noch nach vorne abklatschen lassen konnte, staubte A. Peters zum 3:0 ab (36.). Auch mit dem komfortablen und zu diesem Zeitpunkt fast schon vorentscheidenden 3:0-Vorsprung, blieben die Blauen auf dem Gaspedal, waren über die Außenbahnen selten zu bremsen – so auch beim 4:0, das Luca Schlößer auf Kox-Querpass besorgte (43.).