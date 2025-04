Kantersieg im Topspiel: Finsing schießt Verfolger Unterbruck ab

Ein Resultat, im Tennis gerne als Höchststrafe bezeichnet, das in der Höhe auch in Ordnung ging. Nachdem sich die Sprenkelanlage zunächst nicht ausschalten ließ, begann die Partie mit ein paar Minuten Verzögerung. Da schien das Heimteam den Angriffsmotor richtig hochgefahren zu haben. Zwei Minuten waren absolviert, da wurde nach Balleroberung Leonhard Hölzl auf rechts ins Spiel gebracht, und der Kapitän servierte für seinen Bruder Florian zum 1:0. Mit einem Konter versuchte Unterbruck über Roland Lintner zu antworten, aber Dominik Keuter konnte FCA-Sturmtank Andreas Hohlenburger im letzten Moment stoppen.

3:0 nach 20 Minuten

Ballverluste, für den Geschmack Finsings erzwungen, aus Sicht Unterbrucks zu leicht und unnötig: Die Ampertaler erlaubten sich am Samstagnachmittag zu viele dieser Missgeschicke, und Finsing spielte es dann richtig gut aus. In der 12. Minute konnte FCA-Torhüter Michael Zachskorn per Fußabwehr gegen Tom Simml einen Einschlag noch verhindern, aber drei Minuten später wurde Unterbrucks Felix Schäfer das Leder abgejagt. Dann war es große Klasse, wie sich Kilian Dirscherl von drei Feldspielern plus Torhüter nicht mehr aufhalten ließ – 2:0.