Kantersieg im Stadtderby: Rabenstein fertigt Fortuna mit 5:1 ab

Die Weichen für den Heimsieg wurden bereits früh gestellt. Paul-Luis Eckhardt eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, ehe Leonard Meitzner nur acht Minuten später auf 2:0 erhöhte (21.). Rabensteins Trainer Ringo Delling sah darin den entscheidenden Faktor der Partie: „Es war ein rassiges, teils wildes Spiel mit offenen Visieren. Der große Unterschied war das Verwerten der Chancen. Wir haben gleich die ersten Chancen genutzt, was auch Sicherheit brachte.“

Trotz des Rückstandes hielten die Gäste von Fortuna Chemnitz dagegen und versuchten, durch schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen. „Die schnellen Gegenstöße konnten wir rechtzeitig unterbinden bzw. waren Torwart und Abwehr zur Stelle“, bilanzierte Delling die Defensivleistung seiner Elf. Auch Fortuna-Trainer Rocco Dittrich bescheinigte seinem Team phasenweise eine ordentliche Leistung, haderte jedoch mit der mangelnden Kaltschnäuzigkeit: „Gegen ein Spitzenteam gut gespielt, aber die Gegentore waren am Ende zu einfach bzw. zu guten Zeitpunkten für Handwerk. Wir haben gut gespielt bis zum Strafraum, dann kam der Wackelfuß.“

Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonas Künzelmann in der 60. Minute für die Vorentscheidung. Sein Treffer resultierte aus einer direkt verwandelten Ecke – ein Highlight eines für Delling insgesamt „am Ende verdienten Derbysiegs“. Zwar gelang Luca Fröhlich für die Fortuna noch der Anschlusstreffer zum 1:3 (74.), doch die Schlusshase gehörte wieder den Hausherren. Die eingewechselten Lukas Dominik Adam (83.) und Paul Schaltonat (89.) schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten auf 5:1 in die Höhe.