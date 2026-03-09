Kantersieg im Spitzenspiel

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurde am zurückliegenden Wochenende der 20. Spieltag ausgetragen.
VfB Bodenheim II – Spvgg. Selzen 9:1 (4:0)
„Brutale Leistung von uns! In den ersten 15 bis 20 Minuten hat es uns Selzen echt nicht einfach gemacht, aber nach den ersten beiden Toren haben wir das Spiel an uns gerissen und waren anschließend nicht mehr aufzuhalten”, brachte es VfB-Trainer Fabio Salamida auf den Punkt.
Tore: 1:0 Niclas Schenk (28.), 2:0 Luca Francesco Leber (33.), 3:0 Lucas Assuncao Teixeira (38.), 4:0 Moritz Esslinger (44.), 5:0 Luca Sand (51.), 6:0, 7:0 Matteo Kerz (65., 70.), 7:1 Patrick Stang (70., Strafstoß), 8:1 Johannes Dölschner (75.), 9:1 M. Kerz (80.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Yannick Friedrichs (70./VfB Bodenheim II)
SG Rhein-Selz II – FC Inter Mainz 2:3 (1:1)
Kurz vor dem Ende der Partie bekam Inter einen Foulelfmeter zugesprochen, den Cristhian Calderon verwandelte. Bitter für die SG, die jeden Punkt im Abstiegskampf gebrauchen kann und weiterhin die rote Laterne behält. Der FC findet sich auf dem achten Rang mit sechs Punkten Rückstand auf die FSG Jugenheim/Partenheim und fünf Zählern Vorsprung auf den TV 1817 Mainz II im Niemandsland der Tabelle wieder.
Tore: 1:0 Giovanni Mancuso (13.), 1:1, 1:2 Philipp Lutzenburg (39., 56.), 2:2 Victor Gimenez (68.), 2:3 Cristhian Angelo Calderon Cordova (90.+1, FE)
TV 1817 Mainz II – TSV Mainz-Ebersheim 2:2 (1:1)
„In einem sehr guten B-Klassen-Spiel war klar, was auf uns zu kommt. Kompliment an meine Mannschaft, die die taktischen Vorgaben voll und ganz umgesetzt hat. Der Punkt war am Schluss hochverdient. Am Ende hätten wir sogar den Lucky Punch setzen können, aber da war die Kraft nicht mehr da. Ich bin trotzdem hochzufrieden mit der Leistung”, gab TV-Trainer Carlo D’Antonio zu Protokoll.
Tore: 1:0 Augest Bejko (19.), 1:1 Aaron Krüger (31.), 2:1 Jan Schermann (63.), 2:2 Felix Christian Hoppe (66.)
1. FC Nackenheim – FSV Saulheim II 8:1 (3:1)
„Das Spiel war überragend von uns. Es war mit Abstand die beste Saisonleistung trotz einiger Ausfälle. Die Mannschaft hat den Matchplan hervorragend umgesetzt und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen”, schwärmte FC-Spielertrainer Norman Loos, „Kompliment an die Jungs. Das war ein Statement!”
Tore: 1:0 Marc-Kevin Marx (17., Schuss vom Sechzehner ins kurze Eck), 2:0 Nikolaus Heckelsmüller (25., nach einstudierter Eckballvariante), 2:1 Luca Mario De Filippo (39.), 3:1 Pietro-Danilo Siragusa (40.), 4:1 Norman Loos (47., nach Ballverlust des FSV-Keepers), 5:1 Sven Böhm (54., Abstauber nach Ecke), 6:1 P.-D. Siragusa (63.), 7:1, 8:1 Louis Meyer (79., 87.)
FVgg. Mombach – TSG Drais 0:2 (0:0)
Ein Doppelschlag des Draisers Simon Schärf entschied die Begegnung zu Gunsten des Tabellenzweiten, der weiterhin punktgleich mit Leader 1. FC Nackenheim ist. Die FVgg. steckt mit 14 Zählern mitten im Abstiegskampf.
Tore: 0:1, 0:2 Simon Schärf (76., 79.)
FC Lörzweiler - FSG Jugenheim/Partenheim 5:3 (3:0)
FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann berichtete: „Das war die geforderte, kämpferische Reaktion, wobei besonders in der ersten Halbzeit auch spielerische Ansätze zu sehen waren. Trotz Warnung in der Halbzeit kassieren wir durch unnötige Fehler im Aufbau innerhalb kürzester Zeit den Ausgleich. Durch das 4:3 konnten wir uns stabilisieren und waren zurück im Spiel. So macht der Sonntag Spaß.”
Tore: 1:0 Julian Cornelius Tschilschke Edler von Hoheneichen (12.), 2:0 Lauro Breier (19.), 3:0 Sebastian Menk (25.), 3:1 Nico Weissmann (51.), 3:2 Taylor Louis Knewitz (53.), 3:3 Philip Krichten (55.), 4:3 Paul Rossa (60.), 5:3 S. Menk (67.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Lauro Breier (90.+2/FC Lörzweiler)
UDP Mainz – SG Undenheim/Schornsheim 4:2 (1:0)
Durch den 4:2-Heimsieg zieht UDP tabellarisch – aufgrund des besseren Torverhältnisses - an der SG vorbei und macht einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
„Ich möchte mich vorab nochmals beim Staff und den Spielern der SG Undenheim/Schornsheim für das super faire Spiel bedanken. Meiner Meinung nach waren wir über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Leider sind wir am Ende noch etwas in Bedrängnis geraten, weil wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben. Alles in allem war es ein gelungener Sonntag für das Team”, sagte Jóni Tiago do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP.
Tore: 1:0 Michele Fortunato (43.), 2:0 Pedro Miguel Teixeira Agrela (67.), 2:1 Leon Feichtner (84., per Kopf), 3:1 Atif El Alami (87.), 3:2 Julius Laux (90., direkter Freistoß), 4:2 P. M. Teixeira Agrela (90.+3), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Mahir Amjahid (UDP Mainz) wegen Ballwegschießens (61.)
Spvgg. Essenheim – FSV Oppenheim II 3:0 (2:0)
„Wir wollten unbedingt gewinnen, um den Anschluss nach oben zu halten. Das ist uns von der ersten Minute an sehr gut gelungen. Nach kurzer Spielzeit haben wir geführt und uns weitere Möglichkeiten erspielt. Mitte der ersten Halbzeit haben wir den Druck erhöht und sind zur verdienten 2:0-Führung gekommen. In der zweiten Hälfte hatte Oppenheim ein wenig mehr vom Spiel, doch ist ohne Torerfolg geblieben, sodass wir mit dem Handelfmeter auf 3:0 erhöhen konnten und den verdienten Heimsieg eingefahren haben”, teilte Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner mit.
Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Pedro Mina Alves (2.; 26.; 75., HE)