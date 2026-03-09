Kantersieg im Spitzenspiel Tabellenführer 1. FC Nackenheim dominiert FSV Saulheim II +++ VfB Bodenheim II in Torlaune +++ FC Inter Mainz siegt spät +++ TV 1817 Mainz II trotzt TSV Ebersheim Punkt ab +++ FVgg. Mombach unterliegt TSG Drais +++ FC Lörzweiler bezwingt FSG Jugenheim/Partenheim +++ UDP Mainz zieht an SG Undenheim/Schornsheim vorbei +++ Hattrick bei Essenheimer Erfolg von Thomas Mirkes · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Norman Loos (in Schwarz in der Mitte), Spielertrainer des 1. FC Nackenheim, gab auch im Spitzenspiel gegen den FSV Saulheim II die richtige Richtung vor (Foto aus früherer Partie zwischen FC Inter Mainz - 1. FC Nackenheim). – Foto: Kristina Schäfer

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurde am zurückliegenden Wochenende der 20. Spieltag ausgetragen.

„Brutale Leistung von uns! In den ersten 15 bis 20 Minuten hat es uns Selzen echt nicht einfach gemacht, aber nach den ersten beiden Toren haben wir das Spiel an uns gerissen und waren anschließend nicht mehr aufzuhalten”, brachte es VfB-Trainer Fabio Salamida auf den Punkt. Tore: 1:0 Niclas Schenk (28.), 2:0 Luca Francesco Leber (33.), 3:0 Lucas Assuncao Teixeira (38.), 4:0 Moritz Esslinger (44.), 5:0 Luca Sand (51.), 6:0, 7:0 Matteo Kerz (65., 70.), 7:1 Patrick Stang (70., Strafstoß), 8:1 Johannes Dölschner (75.), 9:1 M. Kerz (80.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Yannick Friedrichs (70./VfB Bodenheim II) Gestern, 12:30 Uhr SG Rhein-Selz SG Rhein-Selz II FC Inter Mainz Inter Mainz 2 3 SG Rhein-Selz II – FC Inter Mainz 2:3 (1:1) Kurz vor dem Ende der Partie bekam Inter einen Foulelfmeter zugesprochen, den Cristhian Calderon verwandelte. Bitter für die SG, die jeden Punkt im Abstiegskampf gebrauchen kann und weiterhin die rote Laterne behält. Der FC findet sich auf dem achten Rang mit sechs Punkten Rückstand auf die FSG Jugenheim/Partenheim und fünf Zählern Vorsprung auf den TV 1817 Mainz II im Niemandsland der Tabelle wieder. Tore: 1:0 Giovanni Mancuso (13.), 1:1, 1:2 Philipp Lutzenburg (39., 56.), 2:2 Victor Gimenez (68.), 2:3 Cristhian Angelo Calderon Cordova (90.+1, FE) Gestern, 12:30 Uhr TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz II TSV Ebersheim Ebersheim 2 2 Abpfiff TV 1817 Mainz II – TSV Mainz-Ebersheim 2:2 (1:1) „In einem sehr guten B-Klassen-Spiel war klar, was auf uns zu kommt. Kompliment an meine Mannschaft, die die taktischen Vorgaben voll und ganz umgesetzt hat. Der Punkt war am Schluss hochverdient. Am Ende hätten wir sogar den Lucky Punch setzen können, aber da war die Kraft nicht mehr da. Ich bin trotzdem hochzufrieden mit der Leistung”, gab TV-Trainer Carlo D’Antonio zu Protokoll. Tore: 1:0 Augest Bejko (19.), 1:1 Aaron Krüger (31.), 2:1 Jan Schermann (63.), 2:2 Felix Christian Hoppe (66.) Gestern, 14:30 Uhr 1. FC Nackenheim Nackenheim FSV Saulheim Saulheim II 8 1 Abpfiff 1. FC Nackenheim – FSV Saulheim II 8:1 (3:1) „Das Spiel war überragend von uns. Es war mit Abstand die beste Saisonleistung trotz einiger Ausfälle. Die Mannschaft hat den Matchplan hervorragend umgesetzt und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen”, schwärmte FC-Spielertrainer Norman Loos, „Kompliment an die Jungs. Das war ein Statement!” Tore: 1:0 Marc-Kevin Marx (17., Schuss vom Sechzehner ins kurze Eck), 2:0 Nikolaus Heckelsmüller (25., nach einstudierter Eckballvariante), 2:1 Luca Mario De Filippo (39.), 3:1 Pietro-Danilo Siragusa (40.), 4:1 Norman Loos (47., nach Ballverlust des FSV-Keepers), 5:1 Sven Böhm (54., Abstauber nach Ecke), 6:1 P.-D. Siragusa (63.), 7:1, 8:1 Louis Meyer (79., 87.)

FVgg. Mombach – TSG Drais 0:2 (0:0) Ein Doppelschlag des Draisers Simon Schärf entschied die Begegnung zu Gunsten des Tabellenzweiten, der weiterhin punktgleich mit Leader 1. FC Nackenheim ist. Die FVgg. steckt mit 14 Zählern mitten im Abstiegskampf. Tore: 0:1, 0:2 Simon Schärf (76., 79.)