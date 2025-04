Kantersieg im Spitzenspiel

Die Mannschaft des SVS war sofort in der Partie und konnte bereits in der dritten Minute das 1:0 durch Friedrich May bejubeln, welcher eine Gentsch-Eingabe aus zentraler Position versenkte. Keine 120 Sekunden später bediente Friedrich May Leon Gentsch, der mit einem platziertem Schuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhte. Und es sollte noch schlimmer für die Chemiker kommen: Leon Schulze konnte sich auf außen den Ball erkämpfen und diesen anschließend scharf nach innen bringen. Leon Gentsch verpasste erst knapp, doch Alexander Korent war am zweiten Pfosten zur Stelle und schob zum 3:0 ein (11.). Nur sieben Minuten später konnte Leon Schulze im Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Florian Schmidt scheiterte anschließend an der Parade des Kahlaer Torhüters. Leon Schulze schaltete nach dem Fehlschuss gedanklich am schnellsten und drückte den Ball zum 4:0 über die Linie. In der 26. Minute konnte Kahla den ersten Torschuss verzeichnen, doch der Schuss aus der zweiten Reihe ging gut zwei Meter am Schmöllner Winkel vorbei. Auf der Gegenseite funktionierte es deutlich besser, als erneut Alexander Korent eine Gentsch-Vorlage mit Hilfe des Gegenspielers und Pfostens zum fünften Schmöllner Treffer verwertete. Bis auf einen Abschluss der Kahlaer auf den kurzen Pfosten, bei dem Aminu Mohammed auf dem Posten war, ging es weiterhin nur in eine Richtung. Nach feiner Kombination fand der auffällige Leon Gentsch Friedrich May, der aus Nahdistanz am Torhüter der Gäste scheiterte (41.). Besser machte er es in der 45. Minute, als er am zweiten Pfosten seinen Gegenspieler aussteigen ließ und trocken zum 6:0 einnetzte. Der Schlusspunkt einer überragenden ersten Halbzeit war Leon Gentsch vorbehalten, der trocken aus 22 Metern zum 7:0 traf.