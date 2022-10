Kantersieg im Nachholspiel Regionalliga Südwest +++ Walldorf schlägt Koblenz mit 5:0 (1:0)

Die Anfangsminuten der Partie gehörten den Gästen, sie bestimmten das Spielgeschehen ohne sich jedoch Torraumszenen erspielen zu können. Der FCA begann tief stehend und war darauf aus kompakt die Angriffe der Koblenzer zu verteidigen. In der Folge befreiten sich die Walldorfer immer häufiger und hatten selbst erste Torgelegenheiten, Crosthwaite vergab aus guten Positionen (20./26.). Kurz darauf ging der FCA in Führung, im Anschluss an einer Ecke markierte Antlitz am langen Pfosten das 1:0 nach einer Verlängerung von Lässig am ersten Pfosten (28.). Momente später verpasste Theo Politakis nach einem tollen Sololauf den vermeintlichen Doppelschlag (30.). Die Koblenzer kamen bis zum Halbzeitpfiff noch einmal nennenswert vor das Walldorfer Gehäuse, Marius Köhl verzog jedoch überhastet aus 16m-Torentfernung.

Der zweite Abschnitt begann optimal für die Born-Elf, auf Zuspiel von Politakis erzielte Crosthwaite das schnelle 2:0 für den FCA (48.). Der Stecker bei den Gästen schien gezogen, der zweite Gegentreffer kurz nach Wiederanpfiff tat ihnen sichtlich weh. Walldorf kontrollierte im weiteren Verlauf die Partie und zeigte sich vor dem gegnerischen Tor super effektiv. In der 61. Minute schickte Lässig Crosthwaite auf die Reise, der gegen den seinen ehemaligen Club einen Doppelpack schürte. In der Schlussphase packten die Walldorfer noch zwei weitere Treffer drauf, nach einer Ecke von Mario Müller köpfte Lässig das 4:0 (80.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Carl, der auf Zuspiel von Maik Goß den 5:0-Endstand besorgte.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Reck, Trainer Koblenz: "Wir sind brutal enttäuscht über die Art und Weise wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Wir haben viel zu viele Fehler in unserem Spiel, wir hatten keinen Zugriff mehr auf den Gegner und so hat man in dieser Liga keine Chance zu bestehen."