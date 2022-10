Kantersieg im Müller Sportpark

Bei sommerlichen Temperaturen im Oktober wärmte nicht nur die Sonne die Zuschauer, sondern auch der Auftritt der Wagner- Elf. Gleich sieben Tore dürften bejubelt werden.

Schon in der 13. Spielminute war es der zurzeit bockstarke Alexander Cvijanovic der nach Pass von Finn Kürner das 1:0 auf dem Fuss hatte, leider ging sein Schuss knapp neben das Gehäuse. Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab mit wenig Torraumszenen. In der 25. Spielminute dann aber die Führung für unsere Farben. Finn Kürner legte den Ball im sechzehner nochmals quer und Kapitän Marco Wind vollendete zum 1:0. Fünf Minuten später schickte Cvijanovic, Henrik Hülsmann auf die Reise und er blieb vor dem Tor cool und schob zum 2:0 ein. Wiederrum nur zwei Zeigerumdrehungen später ein Konter aus dem Lehrbuch. Nach einem Eckball schaltete unsere Mannschaft schnell um und Henrik Hülsmann legte im fünfer nochmals quer und ein Burlafinger Abwehrspieler drückte die Kugel ins eigene Netz. In den letzten 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff mussten nahmen wir deutlich den Fuß vom Gas und ermöglichten so den Gästen viele Standardsituationen. Die konnte aber entweder die Abwehr oder Keeper Daniel Thierer entschärfen.

In Hälfte zwei dauerte es keine drei Minuten ehe Marco Kogler mit einem scharf getretenen Freistoß den Keeper prüfte. In der 50. Spielminute dann die endgültige Entscheidung. Max Schweizer setzte mit einem Chipball Henrik Ebner ein der nochmals quer legte und Goalgetter Cvijanovic musste nur noch den Fuß hinhalten. Sechs Minuten später war es Marco Wind der nach Vorarbeit vom quirligen Finn Kürner zum 5:0 traf. In der 62. Spielminute ging dann das Scheibenschießen weiter, Pablo Fronius setzte mit einem langen Diagonalball Henrik Hülsmann in Szene der ließ mit dem Kopf auf Marco Wind klatschen dieser schob den Ball weiter auf Alex Cvijanovic der sein 8. Saisontor erzielte. Den Schlusspunkt in einem einseitigen Spiel gegen eine völlig überforderte Burlafinger Mannschaft setzte Henrik Hülsmann der aus 15 Meter dem Keeper keine Chance ließ. In den restlichen 25!!! Spielminute spielte es unsere Mannschaft sehr seriös runter.