Kantersieg im Lokalderby: Styrum holt Big-Points im Abstiegskampf

Während im Abstiegskampf der Großteil bereits geklärt ist und die drei direkten Absteiger bereits vorzeitig feststehen, kann es am 32. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 nun auch im Titelkampf zu einer Vorentscheidung kommen. Wenn Tabellenführer SC Werden-Heidhausen gegen Fatihspor Essen 2001 gewinnt und parallel Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg gegen den bereits abgestiegenen TGD Essen-West nicht gewinnt, hätte der Spitzenreiter den vorzeitigen Landesliga-Aufstieg sicher. Aufsteiger TSV Bruckhausen und Tabellennachbar 1. FC Mülheim-Styrum kämpfen derweil im Fernduell gegen die Abstiegs-Relegation.

Update: Bereits am Freitagabend wurden die beiden ersten Duelle des Spieltags ausgetragen: Während sich Viktoria Buchholz mit einem beachtlichen 5:0-Kantersieg gegen den Duisburger FV 08 durchsetzte und somit den vorzeitigen Klassenverbleib bejubelt, fuhr der Duisburger SV 1900 im Lokalderby gegen die GSG Duisburg ebenfalls einen 5:0-Heimerfolg ein. Am Samstagabend folgte dann der nächste deutliche Sieg, als Kellerkind 1. FC Mülheim-Styrum sich klar mit 3:0 beim Lokalkontrahenten Mülheimer SV 07 behauptete und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geht.

