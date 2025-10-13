Kantersieg im Kellerduell: Karlsfeld zerlegt Gamrisch-Partenkirchen

Ein Ausrufezeichen setzte der TSV Karlsfeld beim Fc Garmisch-Partenkirchen. Im Duell um die unteren Tabellenplätze fuhren die Gäste einen klaren Sieg ein.

„Das war ein heftiger Sieg, so war das nicht zu erwarten“, sagte Beutlhauser ehrlich. „Aber heute haben Einsatz, Wille und Laufbereitschaft gestimmt. Das war der ㈠Schlüssel.“

Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben am 15. Spieltag der Landesliga Südost beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 6:0 gewonnen – und damit die lange Durststrecke mit einem Paukenschlag beendet. Es war der erst zweite Saisonsieg für die Mannschaft des Trainer-Trios Florian Beutlhauser, Fabio Meikis und Christoph Traub.

Die Eintracht war im Kellerduell von Beginn an hellwach und nutzte die Schwächen der Garmischer eiskalt aus. Schon nach sechs Minuten traf Fabian Barth nach einem schnellen Umschaltmoment zum 1:0. Kurz darauf später hätte er sogar erhöhen können. Danach: viel Mittelfeldgeplänkel. Gefährlicher blieb aber die Eintracht – auch, weil die zweitschwächste Defensive der Liga weiterhin viel anbot.

Das 2:0 fiel dann in der 35. Minute: Nach einem blitzschnell ausgeführten Freistoß von Fabian Schaeffer schlug Jonas Kuhn eiskalt zu.

Karlsfeld stand auch nach dem Seitenwechsel defensiv stabil, ließ kaum etwas zu. Deniz Yilmaz legte in der 57. Spielmninute nach einem Ballgewinn das 3:0 nach – die Partie war praktisch entschieden.

In der Schlussphase wurde es dann etwas hektischer: Garmischs Mouhamadou Ndiaye flog in der 75. Minute nach einer überharten Grätsche zu Recht vom Platz. Vier Minuten später sah allerdings auch Yilmaz nach einem Foul Rot – laut Beutlhauser „eine harte Entscheidung, obwohl er ihn natürlich schon trifft“.

Und die Eintracht legte weiter nach. Barth traf in der 77. Minute zum 4:0, ehe Kuhn mit einem Doppelschlag (84., 88.) seinen Dreierpack schnürte und den Karlsfelder Kantersieg perfekt machte.

„Wir haben endlich mal wieder gezeigt, was in uns steckt“, freute sich Beutlhauser. „Hinten sehr stabil, vorne effektiv – so wollen wir auftreten.“ Der Trainer lobte besonders die mannschaftliche Geschlossenheit: „Die Jungs haben sich für ihre harte Arbeit belohnt. Aber auch dieser Sieg gibt uns nur drei Punkte. Jetzt müssen wir dranbleiben.“

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Rosenheim und dem Ausrufezeichen in Garmisch zeigt die Formkurve der Eintracht klar nach oben. Der Glaube ist zurück bei der Eintracht.