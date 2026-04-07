Kantersieg im Jadestadion: Bersenbrück stürmt ins Finale Sechs Tore, eiskalte Effizienz – der TuS lässt Wilhelmshaven keine Chance und folgt Lüneburg ins Endspiel. von red · Heute, 08:19 Uhr · 0 Leser

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Es war ein Auftritt, der früh die Richtung vorgab und am Ende keine Fragen mehr offenließ: TuS Bersenbrück hat sich mit einem deutlichen 6:1-Erfolg beim SV Wilhelmshaven das Finalticket im Krombacher Niedersachsenpokal gesichert – und dabei eindrucksvoll seine Offensivstärke unter Beweis gestellt.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste nahezu perfekt. Saikouba Manneh sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung – eine eigentlich als Flanke gedachte Hereingabe wurde immer länger und senkte sich spektakulär über Nikolaos Koliofoukas hinweg ins Tor. Ein Wirkungstreffer, von dem sich die Hausherren zwar schnell erholten, ohne jedoch entscheidend gefährlich zu werden. Der SV Wilhelmshaven übernahm im weiteren Verlauf zwar phasenweise die Kontrolle, biss sich aber immer wieder an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne aus. TuS Bersenbrück hingegen blieb seiner Linie treu: tief stehen, Räume eng machen und auf Umschaltmomente lauern. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Nackenschlag: Nach einem Einwurf verlängerte Michel Eickschläger den Ball per Hinterkopf zum 0:2 (43.).

Offensivfeuerwerk nach der Pause Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein regelrechter Offensivrausch der Gäste. Keine fünf Minuten waren gespielt, da erhöhte Markus Lührmann nach einem abgewehrten Freistoßversuch auf 3:0 (49.). Und Bersenbrück legte sofort nach: Erneut war es Manneh, der eine Ecke gefährlich ins Zentrum brachte, wo Philipp Schmidt im zweiten Anlauf auf 4:0 stellte (55.). Zwar gelang Samuel Stainbank mit dem 1:4 (59.) noch ein kurzes Aufbäumen für die Gastgeber, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Schmidt schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages das nächste Torpaket (70.), ehe Joker Simon James per Strafstoß den 6:1-Endstand besorgte (76.).

Die Gäste präsentierten sich dabei über die gesamte Spielzeit hinweg bemerkenswert effizient und nutzten nahezu jede sich bietende Gelegenheit konsequent aus – ein klarer Unterschied an diesem Nachmittag.

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