Kantersieg im ersten Test: Zugänge überzeugen beim MSV Duisburg

Vor ausverkauftem Haus zeigte der MSV Duisburg von Beginn an eine gute Vorstellung. Buchholz, mit einer Mischung aus erster, zweiter, dritter und vierter Mannschaft angetreten, hielt zwar gut dagegen, war ob der individuellen Klasse der Gäste aber klar unterlegen. So kamen die 1.906 Fans am Seitenrand in den Genuss eines echten Torspektakels. Wie viel die Partie den Hausherren bedeutet hat, wurde allein am Einsatz von Keeper Lennard Normen Dorloff deutlich. Ziemlich genau 85 Minuten nach Rückkehr aus dem Urlaub und Landung am Flughafen Düsseldorf betrat er für das Schlussdrittel den Rasen.

Retten konnte er zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr. Dem ersten MSV-Treffer von Jakob Bookjans in der neunten Minute folgte weitere sechs Torerfolge bis zur Pause. Nach der Halbzeit hatte der MSV seine Elf komplett ausgetauscht. Das Ensemble um Zugang Remmert und einen Dominik Kother, der vor Spielfreude erblühte, legte 14 weitere Tore nach. Entsprechend zufrieden äußerte sich Dietmar Hirsch nach Abpfiff. "Es hat Spaß gemacht, wir haben viele Tore erzielt und es hat sich niemand verletzt. Di Jungs haben fleißig Autogramme gegeben und die zeit mit den Fans genossen", fasste er den ersten Auftritt seiner Truppe kurz zusammen.

So spielten die Mannschaften

TuS Viktoria Buchholz – MSV Duisburg 0:21

TuS Viktoria Buchholz: Finn Konwiarz, Tobias Eickmanns, Semih Vißer, David Jan Polanetzki - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork

MSV Duisburg: Maximilian Braune (46. Laurenz Jennissen), Alexander Hahn (46. Tobias Fleckstein), Can Coskun (46. Frederik Christensen), Jakob Bookjans (46. Ramien Safi), Rasim Bulic (49. Aljaz Casar), Conor Noß (50. Christian Viet), Max Besuschkow (46. Florian Krüger), Jan-Simon Symalla (46. Joshua Bitter), Patrick Sussek (48. Dominik Kother), Lex-Tyger Lobinger (49. Peter Remmert) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 1906

Tore: 0:1 Jakob Bookjans (9.), 0:2 Max Besuschkow (17.), 0:3 Lex-Tyger Lobinger (22.), 0:4 Patrick Sussek (29.), 0:5 Can Coskun (30.), 0:6 Lex-Tyger Lobinger (33.), 0:7 Rasim Bulic (45.), 0:8 Ramien Safi (51.), 0:9 Dominik Kother (54.), 0:10 Peter Remmert (55.), 0:11 Dominik Kother (62.), 0:12 Peter Remmert (67.), 0:13 Peter Remmert (68.), 0:14 Florian Krüger (70.), 0:15 Florian Krüger (71.), 0:16 Christian Viet (72.), 0:17 Aljaz Casar (73.), 0:18 Dominik Kother (74.), 0:19 Peter Remmert (76.), 0:20 Ben Schlicke (80.), 0:21 Joshua Bitter (83. Foulelfmeter)