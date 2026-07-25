Kantersieg im Endspiel: SV Eggingen holt den Stadtpokal

– Foto: SV Eggingen

Ein emotionaler Turniertag fand am heutigen Samstag seinen gekrönten Abschluss: Im Finale des Pokals der Städte Ulm/Neu-Ulm überzeugte der SV Eggingen mit einer mitreißenden Offensivleistung. Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm sicherte sich die Mannschaft den Gesamtsieg.

Souveräner Auftritt im Endspiel über 90 Minuten

Am heutigen Samstag stand das mit Spannung erwartete Finale des Turniers auf dem Programm. In der Begegnung über die reguläre Spielzeit von 90 Minuten traten der SV Eggingen und der VfL Ulm/Neu-Ulm gegeneinander an. Der SV Eggingen erwischte von Beginn an den besseren Start und gestaltete das Spiel mit großem Einsatz.

Doppelschlag sorgt für die Führung zur Halbzeit

In der 32. Minute belohnte Jonas Kugler seine Mannschaft und erzielte den Treffer zur 1:0-Führung für den SV Eggingen. Nur wenige Minuten später legte das Team nach: Nicola Glöckle erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 und baute den Vorsprung noch vor der Pause aus.

Torreiche zweite Hälfte macht den Erfolg perfekt

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der SV Eggingen den Druck aufrecht. In der 51. Minute traf erneut Jonas Kugler und erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 3:0. Danach schlug die Stunde von Joel Schmitt, der das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte: In der 56. Minute stellte er auf 4:0, traf in der 77. Minute zum 5:0 und setzte schließlich in der 87. Minute mit dem Tor zum 6:0-Endstand den Schlusspunkt in dieser Partie.

Veränderungen am letzten Turniertag

Allerdings gab es Änderungen am letzten Turniertag. Dies teilte der Veranstalter dazu mit: "Der SC Türkgücü Ulm muss seine Teilnahme am Finale des Stadtpokals leider absagen. Grund hierfür ist die zeitgleiche Ansetzung des WFV-Pokalspiels. Trotz intensiver Bemühungen ist es dem Verein nicht gelungen, eine spielfähige Mannschaft für das Finale zu stellen. Gemäß der Turnierregelung rückt der SV Eggingen ins Finale nach und trifft dort auf den Sieger des Halbfinals zwischen VfL Ulm und TSG Söflingen. Das ursprünglich geplante Spiel um Platz 3 entfällt. Der Verlierer des Halbfinals zwischen dem VfL Ulm und der TSG Söflingen belegt automatisch den dritten Platz. Aufgrund dieser Änderung wird auch die Anstoßzeit des Endspiels angepasst: Das Finale findet bereits um 15:00 Uhr statt und nicht wie ursprünglich vorgesehen um 17:00 Uhr. Der Veranstalter bedankt sich beim SC Türkgücü Ulm für die offene Kommunikation und die unternommenen Bemühungen sowie bei allen beteiligten Vereinen und Zuschauern für ihr Verständnis."