Kantersieg im Derby

Am Sonntagmorgen empfing die 1. Mannschaft des FC Zürich-Affoltern den FC Regensdorf zum traditionsreichen Derby. Schon im Vorfeld war die Spannung gross, doch was die Zuschauer auf dem Platz erleben durften, war eine wahre Fussball Gala der Affoltemer. Mit einer dominanten 4 3 3 Formation liess das Heimteam keine Zweifel an seinen Ambitionen und siegte eindrucksvoll mit 11:0.
Der FC Zürich Affoltern erwischte den besseren Start und setzte die Gäste früh unter Druck. In der 17. Minute eröffnete André Filipe Moreira Exposto per Elfmeter den Torreigen. Wenig später erhöhte Fabian Ita (26’) auf 2:0. Nur sieben Minuten später war auch Denis Schaber (33’) zur Stelle und stellte die Weichen früh auf Sieg.
Mit einem beruhigenden 3:0 ging es in die Pause doch die Mannschaft war alles andere als satt. Direkt nach Wiederanpfiff schlug erneut André Moreira (47’) zu und erhöhte auf 4:0. In der Folge brach die Defensive des FC Regensdorf komplett auseinander: Moreira (55’), Ita (57’) und Schaber (63’) bauten die Führung auf 7:0 aus.
Die Schlussphase wurde dann zum Schaulaufen: In der 71. Minute traf zunächst Schaber zum 8:0, nur Sekunden später legte Moreira sein viertes Tor des Tages nach 9:0. Kurz vor Schluss erzielte Schaber (79’) seinen vierten Treffer, ehe Noah Massamba (89’) den Schlusspunkt zum 11:0 setzte.
Fazit:
Der FC Zürich Affoltern zeigte eine dominante, ambitionierte und hungrige Leistung, die den Derby Charakter klar widerspiegelte. Offensiv glänzten gleich mehrere Spieler: André Filipe Moreira Exposto und Denis Schaber mit jeweils vier Treffern sowie Fabian Ita mit einem Doppelpack. Defensiv blieb die Mannschaft konzentriert und liess zu keinem Zeitpunkt Chancen des Gegners zu.
Mit diesem Kantersieg unterstreicht der FC Zürich Affoltern seine Formstärke und Ambitionen in der laufenden Saison. Dies war ein klarer und verdienter Erfolg gegen den FC Regensdorf.
FC Zürich-Affoltern: Ernst Salzmann, Noah Massamba, Haithem M'Laikia, Alexandre Candido (63. Ricardo Goncalves), Cédric Ilonga, Sandro Pereira Marques, Silvan Giger (71. Siro Vogt), Andre Filipe Moreira Exposto (71. Jamil Hamu), Michael Kletschke (66. Kevin Gomes Vilas Boas), Fabian Ita (58. Micael Costa Fernandes), Denis Schaber - Trainer: Nadim Butierrez - Trainer: David Eichenberger - Trainer: Andrea Di Blasio
FC Regensdorf III: Severin Caderas, Lorenzo Sting, Luca Farrace, Jonathan Waibel (46. Sascha Hauri) (90. Jonathan Waibel) (85. Luis Miguel Goncalves Campos), Endrit Berisha (27. Burim Jasari) (56. Shpëtim Ajredini), Alessandro Reggio, Albin Keka, Christopher Bukasa, Luis Javier Guzman Reyes (34. Florian Hajdari) (67. Lorenzo Sting), Maurizio Reggio, Luis Miguel Goncalves Campos - Trainer: Gianni Reggio
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Andre Filipe Moreira Exposto (17. Foulelfmeter), 2:0 Fabian Ita (26.), 3:0 Denis Schaber (33.), 4:0 Andre Filipe Moreira Exposto (47.), 5:0 Andre Filipe Moreira Exposto (55.), 6:0 Fabian Ita (57.), 7:0 Denis Schaber (63.), 8:0 Andre Filipe Moreira Exposto (70.), 9:0 Denis Schaber (71.), 10:0 Denis Schaber (79.), 11:0 Noah Massamba (89.)