Kantersieg im Derby

– Foto: regional - fussball.ch

Am Sonntagmorgen empfing die 1. Mannschaft des FC Zürich-Affoltern den FC Regensdorf zum traditionsreichen Derby. Schon im Vorfeld war die Spannung gross, doch was die Zuschauer auf dem Platz erleben durften, war eine wahre Fussball Gala der Affoltemer. Mit einer dominanten 4 3 3 Formation liess das Heimteam keine Zweifel an seinen Ambitionen und siegte eindrucksvoll mit 11:0.

Der FC Zürich Affoltern erwischte den besseren Start und setzte die Gäste früh unter Druck. In der 17. Minute eröffnete André Filipe Moreira Exposto per Elfmeter den Torreigen. Wenig später erhöhte Fabian Ita (26’) auf 2:0. Nur sieben Minuten später war auch Denis Schaber (33’) zur Stelle und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Mit einem beruhigenden 3:0 ging es in die Pause doch die Mannschaft war alles andere als satt. Direkt nach Wiederanpfiff schlug erneut André Moreira (47’) zu und erhöhte auf 4:0. In der Folge brach die Defensive des FC Regensdorf komplett auseinander: Moreira (55’), Ita (57’) und Schaber (63’) bauten die Führung auf 7:0 aus. Die Schlussphase wurde dann zum Schaulaufen: In der 71. Minute traf zunächst Schaber zum 8:0, nur Sekunden später legte Moreira sein viertes Tor des Tages nach 9:0. Kurz vor Schluss erzielte Schaber (79’) seinen vierten Treffer, ehe Noah Massamba (89’) den Schlusspunkt zum 11:0 setzte.