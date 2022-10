Kantersieg im Derby

5:0-Heimerfolg gegen den SSV Reutlingen

Am 14. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gewannen die Stuttgarter Kickers bei bestem Fußballwetter und emotionaler Derbystimmung vor 4.150 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau mit 5:0 (1:0)-Toren gegen Reutlingen und feierten damit den 7. Punktspielsieg in Folge. Lukas Kiefer brachte seine Farben vor der Pause mit seinem ersten Saisontreffer in Führung (32.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Kapitän Kevin Dicklhuber innerhalb von 8 Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 4:0-Zwischenstand (56./60./64.), ehe David Braig nur drei Minuten später mit seinem 9. Saisontor zum 5:0-Endstand traf. Kickers-Torhüter Ramon Castellucci rettete in der Schlussphase mit einer starken Parade gegen den durchgebrochenen Muhamad Sanyang und blieb damit erneut ohne Gegentreffer.

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal: „Natürlich bin ich glücklich, dass wir so einen Auftritt hinlegen. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir alles raushauen. Aber dass wir dann im Derby so seriös und cool durchziehen, das spricht schon für Klasse der Jungs. Auch die Gier weiterzumachen, das ist nicht selbstverständlich.“

Die Blauen starteten mit zwei Änderungen in die Partie und begannen mit Malte Moos und Flamur Berisha für Nico Blank und Niklas Kolbe. Der erste Abschluss der Degerlocher durch Kiefer nach zwei Spielminuten wurde von der Reutlinger Abwehr neben das Tor abgefälscht. Zehn Minuten klärte SSV-Torhüter Enrico Piu David Braig den Kopfball von David Braig nach einer Freistoßhereingabe mit einer Glanzparade zur Ecke (14.). Reutlingen agierte im gewohnten 3-5-2 und machte die Räume eng, offensiv konnten sie aber keine Nadelstiche setzen. Die Kickers spielten weiter geduldig und belohnten sich nach einer halben Stunde mit der verdienten Führung. Nach Zuspiel von Braig kam Kiefer vor der Strafraumgrenze frei zum Schuss und traf abgefälscht flach rechts unten ins Reutlinger Gehäuse zur 1:0-Führung, Torhüter Piu war ohne Abwehrchance. Danach nahm das Derby Fahrt auf. Im Mittelfeld wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Drei Gelbe Karten waren die Folge. Ende des ersten Durchgangs vergaben Onesi Kuengienda mit seinem Kopfball und Samuel Mayer mit seinem Freistoß über die Querlatte die einzigen Offensivaktionen des SSV. Nachdem Braig seinen Kopfball nach einer Freistoßhereingabe von Luigi Campagna neben den Pfosten setzte, ging es mit der Ein-Tore-Führung in die Halbzeitkabinen.

Zunächst gingen beide Mannschaften unverändert in den zweiten Spielabschnitt, eröffneten aber kurz danach die Zeit der Personalwechsel. Die Kickers drängten auf den zweiten Treffer und legten einen furiosen Wiederbeginn hin. Zunächst verwandelte Dicklhuber souverän den von Schiedsrichter Hafes Gerspacher gegeben Handelfmeter in die linke Ecke zur 2:0-Führung (53.). Nur vier Minuten später steckte Konrad Riehle auf Berisha durch, der legte von rechts quer auf seinen mitgelaufenen Kapitän und Dicklhuber hatte keine Mühe das Spielgerät zum 3:0 über die Linie zu drücken. Doch damit nicht genug, nur drei Zeigerumdrehungen später passte erneut Berisha von links zu Dicklhuber, der mit seinem Schuss vom Fünfmeterraumeck seinen 11. Saisontreffer erzielte - die Blauen führten 4:0. Die Unordnung in der Reutlinger Defensive nutzten die Kickers weiter konsequent aus. Nach Vorarbeit von David Kammerbauer traf Braig aus zentraler Position zum vielumjubelten 5:0 für die Blauen (67). Zwei Minuten später war der SSV nach der Gelb-Roten Karte gegen Kuendienda nur noch zu zehnt. Ünal brachte mit seinem Dreifachwechsel für die letzten 20 Spielminuten nochmal frisches Personal. In der Schlussphase klärte Piu den Freistoß von Denis Zagaria mit einer tollen Parade zur Ecke. So blieb es beim deutlichen und hochverdienten 5:0-Derbysieg unter dem Fernsehturm.

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal nach dem Schlusspfiff: "Auch wenn ich von der Mannschaft charakterlich überzeugt bin, so ein Auftritt hinzulegen, gepaart mit dem wie uns die Fans wieder unterstützt haben, das war schon beeindruckend. Da bekommt man schon Gänsehaut, das sind Momente, die man genießen muss. Als Spieler und auch als Trainer, und wir sind absolut dankbar, dass unsere Fans unabhängig von den Ergebnissen so zu uns stehen und uns die Kraft geben. Und diese Kraft hat uns heute dann nochmal beflügelt als die Beine schwer waren. Das war dann schon Wahnsinn, was die Jungs marschiert sind.“

Am Freitag, 28. Oktober 2022 treten die Blauen zum nächsten Oberligaspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach an. Anpfiff in der WIR-MACHEN-DRUCK-ARENA in Aspach ist um 19.00 Uhr.