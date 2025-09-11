Kantersieg im Bezirksliga-Derby: SB Rosenheim "wahnsinnig stolz"

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir haben die ersten zehn bis 15 Minuten zwar nicht verpennt, uns hat aber die Aggressivität gefehlt. In der Folge kassieren wir ein Tor durch einen Fernschuss, haben das Spiel dann aber in der ersten Halbzeit gedreht. Wir waren sehr zielstrebig im Umschaltspiel und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Zu einem wichtigen Zeitpunkt machen wir in der zweiten Halbzeit das 4:1. Das war wunderschön gespielt über Leonit (Vokrii), Sanel (Sehric) und Chima (Ihenacho). Dann hat Arian (Hadzija) mit zwei, drei super Paraden den Laden dicht gehalten. Silvio legt dann in der 90. Minute noch einen darauf. Ich bin wahnsinnig stolz, besonders weil wir das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen hatten. Es war ein schweres Auswärtsspiel. Die Jungs bekommen zwei Tage frei und dann geht es am Samstag gegen Peterskirchen.«