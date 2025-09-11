Kantersieg im Bezirksliga-Derby: SB Rosenheim "wahnsinnig stolz"

Mit unterschiedlichen Vorzeichen gingen der SV Bruckmühl und der SB Rosenheim ins Derby. SVB-Trainer Mike Probst sprach von einem „Schlüsselspiel“ nach drei sieglosen Bezirksliga-Spielen in Serie. Beim Sportbund platzte dagegen zuletzt der Knoten, dank einer starken Leistung in Saaldorf (6:1). Aber: Im direkten Duell im Pokal siegte der Landesliga-Absteiger. Die Revanche glückte auf beeindruckende Weise.
Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir haben die ersten zehn bis 15 Minuten zwar nicht verpennt, uns hat aber die Aggressivität gefehlt. In der Folge kassieren wir ein Tor durch einen Fernschuss, haben das Spiel dann aber in der ersten Halbzeit gedreht. Wir waren sehr zielstrebig im Umschaltspiel und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Zu einem wichtigen Zeitpunkt machen wir in der zweiten Halbzeit das 4:1. Das war wunderschön gespielt über Leonit (Vokrii), Sanel (Sehric) und Chima (Ihenacho). Dann hat Arian (Hadzija) mit zwei, drei super Paraden den Laden dicht gehalten. Silvio legt dann in der 90. Minute noch einen darauf. Ich bin wahnsinnig stolz, besonders weil wir das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen hatten. Es war ein schweres Auswärtsspiel. Die Jungs bekommen zwei Tage frei und dann geht es am Samstag gegen Peterskirchen.«
Der SB Rosenheim gewinnt das Derby gegen Bruckmühl recht eindeutig mit 5:1. In der Anfangsphase zeigte sich noch ein anderes Bild. Die Heimherren gingen bereits nach sechs Minuten durch Tobis Bloier in Führung – Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Leonit Vokrri erzielte in der 15ten Minute seinen dritten Saisontreffer. Dann schalteten die Gäste nochmal einen Gang höher. Acht Minuten später erwzingten sie ein Eigentor. Kurz vor der Pause erhöhte Sanel Sehric auf 3:1.
In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Durch das 4:1 von Chima Ihenacho in der 50. Spielminute verdeutlichten die Gäste, dass sie unbedingt als Sieger hervorgehen möchten. In der Folge entschieden sie das Spiel für sich. Silvio Havic beschaffte in der Nachspielzeit sogar das fünfte und letzte Tor des Tages.
SV Bruckmühl – SB DJK Rosenheim 1:5
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Andreas Wechselberger (53. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger (73. Constantin Bruens), Philipp Keller (62. Ajdin Mehinovic), Tobias Bloier, Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek (68. Lukas Helldobler), Michele Cosentino (75. Lukas Steidl), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst
SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (55. Benedikt Mittermayr), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (65. Marco Oberberger), Dominik Mauceri, Sanel Sehric (75. Moril Hempen), Leonit Vokrri (75. Silvio Havic) - Trainer: Patrick Zimpfer
Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 143
Tore: 1:0 Tobias Bloier (6.), 1:1 Leonit Vokrri (15.), 1:2 Andreas Wechselberger (23. Eigentor), 1:3 Sanel Sehric (43.), 1:4 Chima Ihenacho (50.), 1:5 Silvio Havic (90.+1)