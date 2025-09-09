Kantersieg gegen Wolfegg

Nach dem Last-Minute Sieg gegen die SG aus Argental vergangenen Sonntag ging es diese Woche für unsere SGM

Zuhause gegen den SV Wolfegg. Wie bisher jedes Spiel in dieser Saison ging die SGM bereits nach 6 min mit 0:1 in Rückstand. Nach der Anfangsphase lief die Partie mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten weiter, jedoch war kein Team zwingend genug einen Treffer zur erzielen. In Minute 33 platzte dann der Knoten und Konsti konnte nach einem Freistoß den Abpraller ins Tor köpfen.