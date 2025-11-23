Kantersieg gegen Tonndorf - VfB Oberweimar gewinnt 7:1

Bei eisiger Kälte konnte der VfB in allen Belangen überzeugen und gegen den Tabellendritten einen klaren Sieg einfahren. Die Gäste aus Tonndorf kämpften tapfer, hatten spielerisch jedoch nie eine echte Chance gegen unsere top aufgelegten Herren. Nachdem die ersten klaren Chancen noch liegen gelassen wurden, eröffnete Ole Hoffmann nach toller Vorlage von Marko von der Weth über die linke Seite den Torreigen - 1:0 (37.).

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: wieder Hoffmann erhöhte auf 2:0 (47.). Nach Foul an ihm selbst schoss er souverän ein. Kapitän Florian Rammelt war nach einer Hoffmann-Ecke und Kopfballverlängerung von Tim Carstens am langen Pfosten mit dem 3:0 (52.) zur Stelle. Johannes Kuhn schoss wiederum zum 4:0 ein, nachdem wieder von der Weth herrlich quer einpasste - 57.! In der 67. Minute brachte Carstens das 5:0 nach mustergültiger Vorarbeit von Ole Hoffmann. Tonndorf kam per Elfmeter zum 1:5, Ehe Max Köditz seine starke Leistung mit dem 6:1 krönte (Vorarbeit war ein Querpass von Lenny Prohl) - 74. Zum Ende der Partie gab es noch einen besonderen Moment: Nach einem Foul an Aws Omar zeigte der Schieri erneut auf den Elfmeterpunkt und Max Köditz übergab den Ball sofort an Julius Beier. Dieser schoss zum 7:1 ein, was endlich das ersehnte Tor für ihn bedeutete und von der gesamten Mannschaft gefeiert wurde.