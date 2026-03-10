Kantersieg gegen Schlusslicht! von Felix Sebald · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser

Zum Rückrundenstart der Kreisklasse 5 München gastierten die Eisenbahner am 16. Spieltag beim Tabellenletzten Petrolspor München. Die Vorbereitung der Ostler verlief nahezu reibungslos. Neben der Rückkehr mehrerer Langzeitverletzter, stand eine hohe Trainingsbeteiligung sowie ordentliche Auftritte gegen teils namhafte Gegner. Das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea ließen im Spiel gegen Petrolspor einige Eindrücke der Vorbereitung einfließen. So startete Noah "Wolfi" Wolf nach überzeugenden Auftritten hinten rechts und Sommerneuzugang Lukas Simmerl gab nach Verletzungsproblemen in der Hinrunde sein Startelfdebüt auf der Doppelsechs neben Lukas Sebald. Weiterhin beorderten die Trainer einige potentielle Stammspieler des aktuell extrem breiten Kaders zum Topspiel der Zweiten nach Waldperlach.

Die Eisenbahner starteten gegen den neuformierten und damit unbekannten Gegner mit der nötigen Seriosität in die Rückrunde. Während Jonas Reichart in der Hinserie nach circa 20 Sekunden zur Eisenbahnerführung traf, benötigte der Youngster dieses Mal vier Minuten um die Mannschaft in Front zu bringen. Nachfolgend entwickelte sich ein sonderbares Fußballspiel. Während die Heimmannschaft mit streng limitierten fußballerischen Mitteln nicht viel zum Spiel beitragen konnte, versuchten die Ostler teilweise krampfhaft die optische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Dies gelang bis zur Pause nur sporadisch. Die weiteren Treffer bis zur 0:7 Halbzeitführung erzielten Jonas Reichart (16.), Lukas Simmerl (20., 34.), Marcel Bauer (35.), Luksi Dörner (38.) und Lukas Sebald (43.). Zur Halbzeit wechselten die Trainer zweimal und brachten Louis Bauer für Lukas Simmerl und Fabi Rädlein für Jonas Reichart. Die in der ersten Halbzeit noch leidenschaftlich und größtenteils kompakt verteidigende Heimelf gelangte nun endgültig an ihre physischen Grenzen und die Eisenbahner nutzten das unerbittlich aus. Bis Mitte der zweiten Halbzeit wurden durch Enrique Suarez (48.), Marcel Bauer (49.), Fabi Rädlein (59.) und Lukas Sebald (63.) vier weitere Treffer nachgelegt. Im Anschluss ermöglichte das Trainerteam mit Eray Özal, Theo Meyer und Essofadh Amidou drei langzeitverletzten Stützen der letzten Saisons noch wertvolle Minuten. Die drei sowie die gesamte Mannschaft nutzten die letzten 25 Minuten gegen einen demoralisierten aber stets ausgesprochen fairen Gastgeber um neun weitere Treffer nachzulegen. Lukas Sebald (65.), Theo Meyer (72.,80.), Felix Sebald (Foulelfmeter, 73.), Marcel Bauer (74.), Jonas Reichart (82.,86), Essofadh Amidou (84.) und Louis Bauer (90+2) sorgten für den 0:20 Endstand. In der Nachspielzeit flog ein Heimakteur nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Essofadh Amidou noch mit gelb-rot vom Platz, ehe Schiedsrichter Martin Mielich seinen entspannten Nachmittag beendete.