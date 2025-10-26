Kantersieg gegen Sasel! Dassendorf meldet sich eindrucksvoll zurück

TuS Dassendorf meldet sich eindrucksvoll zurück – 6:0 gegen TSV Sasel

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen den SC Victoria Hamburg (1:2) und beim SC Vorwärts-Wacker Billstedt (2:3) hat der TuS Dassendorf ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TSV Sasel siegte die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal souverän mit 6:0 und demonstrierte, dass sie auf die jüngsten Rückschläge auf beeindruckende Weise reagiert hat.

Kocadal analysierte die zurückliegenden Wochen als herausfordernd: „Wir haben diese Spiele nicht vorne verloren, sondern hinten. In der Kabine und im Training hat man schon gespürt, dass ein anderes Feeling herrscht. Die Stimmung war extrem geladen – hätte man ein Streichholz angezündet, es wäre sofort gebrannt. Die Gespräche und die Analyse der Gegentore und unseres Aufbauspiels haben extrem geholfen, die Fehler der letzten beiden Wochen aufzuarbeiten.“

Besonders die Verletzungen von Schlüsselspielern belasteten das Team: die beiden Ex-HSV-Profis Mattia Maggio und Zhi Gin Lam sowie Caspar Kremberg fehlen Dassendorf in den entscheidenden Wochen bis zur Winterpause schmerzlich. „Diese Spieler sind wichtige Persönlichkeiten in unserem Team. Wenn solche Akteure ausfallen, ist es immer schwer, sofort eine adäquate Antwort auf dem Platz zu geben“, erläuterte Kocadal. Dennoch betonte der Coach, dass die Mannschaft auf die schwierige Phase professionell reagiert habe: „Wir sind leid erprobt. Seit dem Sommer hält diese Verletzungsmisere an, aber wir müssen daraus weiterhin Gold formen.“

Auf dem Platz zeigte sich die Antwort unmittelbar. Johann von Knebel (10., 88.), Michael Kobert (26.), ein Eigentor von Alexander Kay (35.) sowie Niklas Pietruschka (69., 74.) sorgten für einen klaren und verdienten Sieg. Kocadal lobte vor allem die Reaktion seines Teams nach den Rückschlägen: „Die Mannschaft hat eine ganz tolle Antwort gegeben. Wir müssen nun sicherstellen, dass diese Leistung bis zur Winterpause anhält, bevor wir unsere Wunden lecken und hoffentlich gestärkt in die zweite Saisonhälfte starten.“

Mit diesem Sieg sichert sich Dassendorf 31 Punkte aus 14 Spielen und bleibt damit Tabellenzweiter, punktgleich mit ETSV Hamburg (bei einem Spiel weniger), aber weiterhin hinter SC Victoria Hamburg, der 33 Zähler aufweist. Der TSV Sasel bleibt mit 21 Punkten auf Rang neun.



TuS Dassendorf – TSV Sasel 6:0 (3:0)

TuS Dassendorf: Tobias Braun, Kerim Gemil Carolus, Eyke Hendrik Kleine (72. Jim Louis Archibald Franke), Marvin Sinan Büyüksakarya, Erciyes Firat Palo, Henrik Dettmann (67. Colin Haupt), Sven Möller (72. Kristof Kurczynski), Len Aike Strömer (59. Jordan Jeremiah Brown), Okan Adil Kurt, Johann von Knebel, Michael Kobert (59. Niklas Pietruschka) - Trainer: Özden Kocadal

TSV Sasel: Anton Lattke, Alexander Kay, Maximilian Kofi Konadu Addai (46. Leif Thele), Dominik Silz, Nick Peters (46. Nick Johann Hoffmann), Jean-Lucas Gerken, Samir Amiri (64. Lukas-Gabriel Kourkis), Michael Boakye Janssen, Selim Ajkic, Sidi Marvin Fane (61. Emmanuel Schlas), Mohamed Nassar - Trainer: Jan Holger Ramelow

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)

Tore: 1:0 Johann von Knebel (10.), 2:0 Michael Kobert (26.), 3:0 Alexander Kay (35. Eigentor), 4:0 Niklas Pietruschka (69.), 5:0 Niklas Pietruschka (74.), 6:0 Johann von Knebel (88.)