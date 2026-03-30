Kantersieg gegen Mellingen - Oberweimar gewinnt 7:0

Mit einem völlig verdienten Sieg gegen Mellingen beendeten unsere 1.Herren am Sonntag ein erfolgreiches VfB-Wochenende. Nachdem schon die 2.Mannschaft einen tollen und hohen Sieg eingefahren hatte, legten unsere Jungs gegen das junge Team von den Blau-Gelben nach. Schon nach sechs Minuten flatterte der Ball im Netz. Dübler bediente mit einem Diagonalball Tim Carstens, der diesen in unnachahmlicher Manier per Brust kontrollierte und zur Führung einschob - 1:0. In der 16. Minute war es Johannes Kuhn, der nach Doppelpass mit Dübler noch zwei Verteidiger umkurvte und ins lange Eck einschoss - 2:0. Nachdem Carstens dann zwei Hundertprozentige liegen ließ bzw. Keeper Appelstiel für Mellingen alles parierte, was zu parieren war, netzte Carstens in der 36.Minute erneut: Im Gegenpressing eroberte der VfB den Ball, Ludwig Herzog chipte herrlich in den 16er und Carstens pflückte den Ball erneut mit der Brust und schob zum 3:0 ein. Vor der Pause folgte dann noch das schönste Tor des Tages: Nach sehenswerter Passkombination über Carstens und Köditz kam Ole Hoffmann im vollen Tempo und schob in die kurze Ecke ein - 4:0 (43.). Mit dem deutlichen Resultat ging es in die Pause.