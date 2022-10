Kantersieg gegen Lathen!

Endlich wieder einen deutlichen Heimsieg feierte unsere Erste am vergangenen Sonntag gegen Lathen. Vor ca. 100 Zuschauern (davon ca. 30 Gäste) lag unser SVL direkt mit der erste Torchance der Gäste zurück und musste sich kurz schütteln.

Die zweikampfstarken Gäste behielten in Teilen auch weiterhin die Oberhand, unser SVL wurde aber torgefährlicher und glich nur 10 Minuten später durch den ersten Treffer von Mittelstürmer Mölle (nach Schuss von Jake) aus. Danach wurde es etwas zerfahrener, defensiv stand man jedoch sicher und konnte nach tollen Steckpass von Chrissi durch Jake die 2:1 Führung erzielen. Unser Vizebürgermeister war es dann auch, der Stadionsprecher Meyer zu einem riesen Jubelschrei nur 4 Minuten später brachte, denn Jake verwandelte per Traum-Seitfallzieher aus 15 Metern eine Hereingabe ins recht Toreck.

Beflügelt von diesem tollen Treffer ging es in Hälfte 2, wo man es mit einem weiterhin kampfstarken Gast zu tun hatte und inmitten einer Drangphase durch Mölle das 4:1 (Volley aus 17 Metern) und 5:1 (Abstauber) erzielen konnte. Zwar kam der weiterhin gut aufspielende Gast im Anschluss direkt auf 5:2 ran, jedoch erzwang der eingewechselte Luke 5 Minuten später ein Eigentor und sorgte somit für den Endstand von 6:2!

Das Ergebnis mag in Teilen nicht die Kräfteverhältnisse der kompletten Partie widerspiegeln, verdient ist dieser Sieg natürlich dennoch und ist gleichzeitig Balsam für die Listruper Seelen, denn zuletzt war man ja sogar zuhause 2x sieglos geblieben… Zudem ist das Selbstvertrauen in der Offensive zurück: Nach nur 4 Toren in den letzten 4 Spielen überzeugten vor allem Jake (2x) und Mölle (3x) mit Knipser-Qualitäten!